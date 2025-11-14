Bustinduy llama a responder al "racismo" con un "discurso ético" tras las palabras de Ayuso sobre migración

Archivo - El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinudy, ha llamado a responder al "racismo" con un "discurso ético" tras el mensaje de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre migración, que ha tildado de "clasista".

"Frente al racismo flagrante de la ultraderecha no hay que poner un discurso clasista, hay que poner un discurso ético, político y moral basado en los derechos humanos", ha asegurado el ministro en una entrevista en laSexta recogida por Europa Press, preguntado por las palabras de Ayuso.

Este jueves Ayuso, en respuesta a Vox en el Pleno de la Asamblea de Madrid, reivindicó la llegada de una inmigración "vinculada al trabajo, ordenada, donde se cumpla la ley, el orden y las fronteras". "Alguien tendrá que limpiar en sus casas, alguien tendrá que recoger sus cosechas y alguien, señoritos de Vox, tendrá que poner los ladrillos de las casas", señaló.

"No es que no haya que ser racista porque los inmigrantes ocupen determinados empleos o pagan X impuestos o porque, como dice la realidad, contribuyen mucho más al estado de lo que reciben bajo forma de prestaciones. No es por eso, no es por utilitarismo, es por derechos humanos", ha explicado.

Asimismo, el ministro ha subrayado que "en una democracia las libertades y los derechos no pueden depender del criterio que establezca una persona, decir quién es merecedor de empatía y de compasión".

A su juicio, "no se puede ser racista y demócrata a la vez". "No puede ser, si eres un racista no eres un demócrata y por tanto la democracia tiene que extirpar estos los discursos de su seno porque atentan contra la base moral misma de nuestra sociedad, que es reconocer la igualdad de derechos de todos los seres humanos por el hecho de serlo", ha recalcado.

También ha criticado que "quienes criminalizan a los migrantes" nunca digan "nada" de los "ultraricos" que "no pagan impuestos", ni de los fondos buitre extranjeros que, según ha apuntado llegan a España para "comprar edificios enteros, para echar a la gente de sus casas".

PROCESAMIENTO DE ÍÑIGO ERREJÓN

Por otro lado, preguntado por el procesamiento del exdiputado Íñigo Errejón, Bustinudy ha destacado que "las consecuencias y las responsabilidades penales se tienen que dirimir en sede judicial".

No obstante, el ministro ha expuesto que "las víctimas (de violencia sexual y de género) tienen que ser escuchadas siempre y contar con las garantías y los recursos necesarios para que así sea". "Creo que esa es la única reflexión ante una noticia así", ha concluido.