Tellado asegura que Sánchez está "ocupado en los juzgados" frente a un PP que trabaja "al servicio de los españoles"

MADRID 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha defendido que el PP y todos sus presidentes autonómicos están trabajando durante todo este fin de semana "al servicio de los españoles", con propuestas concretas en inmigración, infraestructuras o igualdad, frente al Gobierno de Pedro Sánchez, que está "ocupado en los juzgados", en referencia a la comparecencia de la esposa del presidente, Begoña Gómez, ante el juez Peinado.

"Este es un sábado que, en definitiva, cada uno está a lo suyo: el Partido Popular trabajando al servicio de los españoles y el sanchismo en los juzgados, con la mujer del presidente del Gobierno citada hoy una vez más, para escarnio de Sánchez y de todo su séquito. Una vergüenza internacional", ha manifestado Tellado en unas declaraciones remitidas a los medios.

Para el número dos del PP, este caso afecta directamente a Sánchez, señalando que habría hasta cinco delitos "cometido al calor de la presidencia del Gobierno" y que esta "colección de vergüenzas" no puede ser una nueva normalidad en España. "España no se merece esta degradación, no se puede gobernar España desde los tribunales de justicia", ha asegurado.

Así, ha reclamado que Sánchez se vaya y asuma que "políticamente está sentenciado desde hace tiempo", permitiendo con su salida que los españoles elijan "un Gobierno nuevo. "Todo el que está cerca del poder con Sánchez acaba sentado delante de un juez o en una celda como su número dos", ha recordado.

MEDIDAS EN FEMINISMO, INMIGRACIÓN E INFRAESTRUCTURAS

Tellado ha explicado que los dirigentes populares están trabajando este fin de semana en medidas para "recuperar el principio de igualdad real" frente "al feminismo de pancarta y campaña electoral que practica el Gobierno que más daño ha hecho a las mujeres".

En este sentido, ha calificado de "inaceptable" el fallo de las pulseras antimaltrato y, por ello, ha exigido la dimisión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la realización de una auditoría externa del sistema empleado, en cuanto se trasladen los resultados a las comunidades autónomas. "Hay que acabar con esta etapa negra para las mujeres españolas que ha supuesto el Gobierno de Pedro Sánchez", ha reclamado.

Asimismo, en materia de infraestructuras, el PP está trabajando en un catálogo de soluciones integral para el servicio ferroviario, que incluye medidas como recuperar las indemnizaciones por retrasos en el AVE, así como un plan nacional de infraestructuras de movilidad para recuperar la inversión "perdida en estos años" y restablecer el principio de igualdad en las provincias menos pobladas de la España rural, para que vuelvan a tener "los servicios que les ha robado el gobierno de Pedro Sánchez".

"No dejaremos de denunciar el abandono a los españoles por parte de este Gobierno en la gestión del transporte público. Sánchez y Puente están haciendo muchísimo daño, han instalado el caos en el servicio ferroviario y han abandonado a la España rural reduciendo paradas y frecuencias, llevando su bloqueo político al servicio de transportes de todo un país. Es insoportable", ha denunciado.

Finalmente, Tellado ha explicado que el PP trabaja en un plan de inmigración con el que se recupere el orden y la ley, para que se protejan las fronteras españolas y para luchar contra las mafias, expulsando "a los que vienen a delinquir" y garantizando "la integración de quienes sí vienen a sumar".

Así, ha abogado por cambiar el sistema de recepción del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y que este tipo de ayudas sociales no se conviertan en "un efecto llamada a la ilegalidad".