Tellado asegura que la UCO "acorrala" a Begoña Gómez: "El Gobierno está quebrado"

Archivo - El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, durante la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del PP, a 20 de abril de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado este lunes que el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil "acorrala" a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. A su entender, el Gobierno "está quebrado" y "cada día en La Moncloa es un día robado a los españoles".

En concreto, la UCO ha señalado que algunos contratos de la cátedra que codirigió Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) se hicieron "al margen del procedimiento establecido en la normativa" y de manera "premeditada".

Así lo expone en un informe, al que ha tenido acceso Europa Press y que los investigadores han remitido al juez instructor de la causa, Juan Carlos Peinado, que planteó juzgar con jurado popular a Begoña Gómez por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca.

Según Tellado, el informe de la UCO "desmiente y acorrala a Begoña Gómez". Así, destaca que la Guardia Civil ve "indicios de apropiación indebida porque registró a su nombre el software pagado por la Complutense".

El 'número dos' del PP ha indicado que la UCO además "acredita que esa herramienta se creó mediante contrataciones amañadas". "El Gobierno está quebrado. Cada día en La Moncloa es un día robado a los españoles", ha afirmado en un mensaje en 'X', que ha recogido Europa Press.