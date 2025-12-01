Tellado asistirá este martes a la toma de posesión de Pérez Llorca como presidente de la Generalitat valenciana

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 11 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, asistirá este martes a la toma de posesión de Juanfran Pérez Llorca como nuevo presidente de la Generalitat valenciana tras la salida de Carlos Mazón, según han informado a Europa Press fuentes del partido.

Pérez Llorca, que fue investido presidente la pasada semana gracias a los votos del PP y Vox en Les Corts, jurará su cargo este 2 de diciembre en una sesión plenaria que se celebrará a las 12.00 horas.

"Yo, Juan Francisco Pérez Llorca, juro que tanto como tendré el cargo de president de la Generalitat, acataré la Constitución Española y el Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, sin engaño, y guardaré fidelidad a la Generalitat", pronunciará Pérez Llorca. Seguidamente, se dirigirá a la Cámara para hacer la proposición sobre su programa de gobierno.

Tras la toma de posesión, tradicionalmente el 'president' sale de Les Corts en comitiva camino al Palau de la Generalitat, donde le esperaría el presidente saliente --Carlos Mazón-- y, a continuación, se celebra un pequeño acto en la plaza de Manises. Sin embargo, fuentes consultadas por Europa Press deslizan que podría no producirse el habitual 'paseíllo' desde Les Corts al Palau de la Generalitat, una opción que está encima de la mesa en estos momentos.

PÉREZ LLORCA COINCIDIÓ CON FEIJÓO Y TELLADO ESTE DOMINGO EN MADRID

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que no envió a ningún miembro de su equipo al debate de investidura que tuvo lugar hace una semana, ha delegado ahora en su número dos, Miguel Tellado, la representación de la cúpula nacional del PP en el acto de toma de posesión.

Pérez Llorca ya coincidió este domingo en Madrid con Feijóo, Tellado y otros presidentes del PP que asistieron la concentración que el partido convocó en el Templo de Debod para exigir ya la celebración de elecciones generales ante la "corrupción" que rodea a Pedro Sánchez.

En 'Génova' consideran que con Pérez Llorca arranca una "etapa nueva" en esta comunidad, según han indicado fuentes de la formación. La toma de posesión se producirá casi un mes después de la dimisión de Mazón, que tuvo lugar el pasado 3 de noviembre.