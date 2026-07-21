Tellado cree que el socio de Zapatero deja a Sánchez "contra las cuerdas": "El cerco se estrecha sobre 'El Uno'"

Archivo - El secretario general del PP, Miguel Tellado, y portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 28 de mayo de 2024, en Madrid (España) - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, considera que "la confesión" de Julio Martínez Martínez, socio del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, deja al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "contra las cuerdas" y "demuestra que todos han mentido". A su entender, la pregunta es si Zapatero "influyó" en el propio presidente del Gobierno.

"El cerco se estrecha sobre 'El Uno'", ha afirmado Tellado en un mensaje en su cuenta oficial de 'X', que ha recogido Europa Press, después de que, en su declaración ante el juez, el socio de Zapatero haya situado al expresidente como mediador en el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra, aunque no ha detallado qué gestiones hizo.

El 'número dos' del PP ha indicado que "Julito ha confirmado que Zapatero cobró enormes cantidades en comisiones ilegales gracias al Gobierno Sánchez". Según ha añadido, en su confesión "ha dejado a Zapatero en la lona" y a Sánchez "contra las cuerdas".

"PLUS ULTRA PIDIÓ UN DINERO PÚBLICO AL QUE NO TENÍA NINGÚN DERECHO"

Según Tellado, Plus Ultra "pidió un dinero público al que no tenía ningún derecho", Zapatero "maniobró para que lo obtuviera" y el Gobierno de Pedro Sánchez "lo concedió". "Y Plus Ultra le dio a Zapatero el 1%, cerrando el círculo de la corrupción socialista", ha enfatizado.

El dirigente del PP ha recordado que el 19 de mayo, tras ser imputado, Zapatero dijo que "jamás" había realizado "ninguna gestión ante ninguna administración pública en relación con el rescate de Plus Ultra" y ha añadido que "se reafirmó en la Audiencia Nacional un mes después".

Entonces, ha proseguido Tellado, el trabajo del juez, de Anticorrupción, de la Policía Judicial y de la prensa "apuntaba claramente en la dirección contraria". "Hoy ha sido su gran amigo y presunto testaferro quien lo ha hecho", ha sentenciado, para añadir que "Julito Martínez ha reventado el último burladero tras el que se refugiaba Zapatero".

"LA CONFESIÓN" DE JULIO MARTÍNEZ "DESTROZA LA DEFENSA DE ZAPATERO"

El secretario general del PP considera que "la confesión de Julito" confirma "las peores sospechas, destroza la defensa de Zapatero y deja al descubierto sus mentiras". Así, cree que "acredita que fue Zapatero quien intercedió personal y directamente en el escandaloso rescate de Plus Ultra, a cambio de llevarse el 1% del mismo".

Según relata, Julio Martínez ha "confesado" que Zapatero "ideó el entramado para cobrar esa mordida" y "movió los hilos para que el Gobierno Sánchez aprobara la operación con la que se forró". "Los propios dirigentes de Plus Ultra han confirmado también estos hechos en un escrito enviado al juez", ha señalado.

Según argumenta Tellado, así es como "53 millones de todos los españoles acabaron, en plena pandemia, en una aerolínea que solo contaba con un avión y siempre había estado en pérdidas", pero que estaba "controlada por capital del chavismo venezolano".

CREE QUE SÁNCHEZ LO APOYA PORQUE ES "APOYARSE A SÍ MISMO"

"La pregunta ahora es quién, y a cambio de qué, cumplió desde el Gobierno con los deseos de Zapatero. ¿Quién dio la orden de rescatar a Plus Ultra? ¿En quién influyó concretamente Zapatero "aguas arriba"? ¿En el propio Sánchez?", se ha preguntado.

Tellado ha indicado que Sánchez "ha dado su apoyo a Zapatero desde el primer momento y lo mantiene a día de hoy", a pesar de "todo lo que se ha conocido, de sus imputaciones, de sus joyones y de sus mentiras". "¿Por qué lo hace? Solo cabe una explicación: que apoyar a Zapatero sea apoyarse a sí mismo", ha enfatizado.

A su juicio, Zapatero "no pudo delinquir sin las decisiones corruptas del Gobierno presidido por Sánchez". "España necesita elecciones ya", ha demandado una vez más el secretario general de los 'populares'.

PONS PIDE SABER QUÉ AUTORIDAD "ACEPTÓ SER CONTAMINADA"

En parecidos términos se ha expresado el portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, que ha puesto el foco en el Gobierno de Sánchez al asegurar que ahora lo que hay que saber es qué autoridad "fue corrompida" en ese rescate.

"Ahora que la declaración de Julio Martínez confirma que Zapatero cobró por influir y que Plus Ultra recibiera un rescate millonario para el que no reunía las condiciones queda por saber quién fue la autoridad que aceptó ser contaminada, qué autoridad fue corrompida", ha asegurado Pons en la misma red social.