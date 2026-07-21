El PP dice que las "confesiones" del socio de Zapatero y cúpula de Plus Ultra "señalan a Moncloa", que ha "mentido"

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 23 de junio de 2026, en Madrid (España).- Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha acusado este martes al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y al Gobierno de Pedro Sánchez de llevar "semanas mintiendo a todos los españoles" en relación con el rescate de Plus Ultra. Así, ha recalcado que las "confesiones" del Julio Martínez Martínez, socio de Zapatero, y de la cúpula de la aerolínea "señalan a Moncloa", al tiempo que confirman que "no hay ningún lawfare".

Así se ha pronunciado un día después de que Julio Martínez Martínez enviase un escrito a la Audiencia Nacional en el que implica a Zapatero en el rescate de Plus Ultra al asegurar que "marcaba los pasos". Paralelamente, en otro escrito, el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, admite que el expresidente cobró por su mediación en ese rescate.

En una rueda de prensa en el Congreso, Muñoz ha recalcado que esas "dos confesiones coinciden en su versión": "Zapatero cobró un 1% del rescate a Plus Ultra a cambio de mediar con Venezuela y con Madrid, dos gobiernos, para que rescataran a la aerolínea". Por eso, ha indicado que "el día que Zapatero grabó un vídeo enfrente de un arbusto --tras su imputación en el 'caso Plus Ultra'-- mintió a todos los españoles".

Además, ha recordado que el pasado mes de marzo en la comisión de investigación del Senado el expresidente "negó que el presidente de Plus Ultra le hubiera pedido ayuda" y ha añadido que "dijo la verdad" porque hoy saben que fue él quien llamó "para ofrecerle sus servicios".

También ha destacado que Zapatero señaló en la Cámara Alta que Julio Martínez le comentó sin detallar que tenía alguna relación con Plus Ultra. "Pero hoy sabemos por la confesión de Julio Martínez que fue Zapatero quien captó a Plus Ultra como cliente", ha añadido.

Además, ha subrayado que el expresidente afirmó en el Senado "con mucha contundencia" que no hizo "absolutamente nada" ni se "interesó por el rescate de Plus Ultra". "Y lo que nos confiesa ahora Julio Martínez es que fue propio Zapatero el que le llamó para confirmarle que se iba a producir el rescate una semana antes de que el Consejo lo aprobase", ha apostillado.

UN "GRAN CHANCHULLO" QUE SE LOS PUEDE "LLEVAR A LOS DOS POR DELANTE"

Ester Muñoz ha resaltado que las "confesiones" de Julio Martínez Martínez y Julio Martínez Sola señalan que Zapatero "cobró mediante la sociedad Análisis Relevante por mediar a favor de Plus Ultra tanto ante el Gobierno de España como ante el Gobierno de Venezuela".

"Y si pudo mediar ante estos dos Gobiernos es porque tenía dos socios Zapatero: tenía de socia a Delcy en Caracas y tenía de socio a Sánchez en Madrid. Si no, no se hubiera producido este rescate por el que él cobró un 1%", ha resaltado.

La dirigente del PP ha asegurado que se está viendo el "gran chanchullo que tienen Sánchez y Zapatero y que se los puede llevar a los dos por delante ahora que la ley del silencio socialista ya no funciona".

"NO HAY NINGÚN LAWFARE"

Muñoz ha afirmado que Sánchez y Zapatero "son lo mismo", "han trabajado siempre en el mismo equipo" y "todo lo que han hecho lo han hecho juntos". "Es que el rescate no se podría haber producido si alguien no le dijo que sí a Zapatero", ha exclamado, para indicar que el expresidente llamaría a "algún ministro" o al propio Pedro Sánchez.

La dirigente del PP ha resaltado que lo "grave" de las "dos confesiones" es que "apuntan" y "señalan a Moncloa" y ha subrayado que "Zapatero, Moncloa y el Partido Socialista llevan semanas mintiendo a todos los españoles". "Y han mentido porque no les queda otra opción", ha añadido.

Asimismo, la portavoz del Grupo Popular ha aseverado que se confirma que "no hay ningún lawfare". "No eran bulos, no eran pseudo medios no eran mentiras, no era una oposición que está en una conspiración para hacer caer al Gobierno", ha sentenciado.

"A DÍA DE HOY SEGUIMOS SIN SABER EL ORIGEN DE LAS JOYAS"

Asimismo, Muñoz ha asegurado que a día de hoy siguen "sin saber el origen de las joyas" intervenidas en una caja fuerte del despacho del expresidente del Gobierno. "Zapatero dijo que lo iba a solucionar, mandó a distintos portavoces oficiales y no oficiales por las tertulias para decir de dónde eran. A día de hoy sigue sin explicar el proceder de esas joyas", ha criticado.

Al ser preguntada si el PP va a seguir manteniendo o apuntando a ese presunto delito de tráfico de influencia que habría cometido el Gobierno, aunque las testificales de quienes declaran ahora luego no se aporten más pruebas, Muñoz ha indicado que están comenzando la instrucción y ésa no es la fase probatoria sino indiciaria. A su entender, aún hay "mucho proceso por delante".

"Es muy apresurado aventurar que va a haber o no va a haber pruebas. Lo que es evidente es que hay muchos indicios", ha dicho, para explicar que en el sistema procesal y penal español "hay muchas condenas que son por indicios, aunque no haya pruebas directas", citando como ejemplo el caso de José Bretón, que asesinó a sus hijos menores.