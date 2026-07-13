Tellado dice que Feijóo derogará la Ley de Memoria en su "primer Consejo de Ministros" y Ayuso celebra esa promesa

1103980.1.260.149.20260713215646 El secretario general del PP, Miguel Tellado; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el acto institucional de recuerdo y homenaje a Miguel Ángel Blanco. - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha anunciado que si Alberto Núñez Feijóo llega al Palacio de la Moncloa derogará la Ley de Memoria Democrática en su "primer Consejo de Ministros", al considerar que el relato sobre el terrorismo no puede quedar condicionado por Bildu. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha celebrado esa promesa porque la "clave" es librarse de esa norma, "que no es una ley y que no es memoria".

Así se han pronunciado en el homenaje por el XXIX aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco --bajo el lema 'Tu legado nos compromete'-- que se ha celebrado en los jardines que llevan su nombre, en el que también han tomado la palabra el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, y la senadora y presidenta de la Fundación Miguel Ángel Blanco, Mari Mar Blanco.

El acto, en el que los participantes han puesto en valor el centro memorial en recuerdo de las víctimas del terrorismo que ha impulsado el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, ha concluido con una ofrenda floral en recuerdo del concejal de Ermua secuestrado y asesinado por ETA hace 29 años y de todas las víctimas de la banda terrorista.

TELLADO: "MIGUEL ÁNGEL ES PATRIMONIO DE TODOS LOS ESPAÑOLES"

En su discurso, Tellado ha reivindicado la figura de Miguel Ángel Blanco como un símbolo de la lucha por la libertad y la democracia y ha recalcado que su legado pertenece a todos. "Miguel Ángel era de nuestro partido. Lo mataron por ser de nuestro partido. Pero su figura y su nombre no son patrimonio de nuestro partido. Miguel Ángel Blanco es patrimonio de todos los españoles", ha afirmado, para añadir que "gracias a héroes como él, España nunca se doblegó ante el terror".

Tras advertir de lo "grave y dañina" que es "la corrupción de la memoria", ha subrayado que el Gobierno de Sánchez "ha cometido muchos atropellos pero quizá el más reprobable moralmente sea el blanqueamiento de los herederos del terror" a través de un "pacto encapuchado que le llevó a la Moncloa".

Asimismo, ha afirmado que "lo más inmoral" que ha hecho el presidente del Gobierno es llevar al Partido Socialista a "sentirse más cerca de Bildu que del Partido Popular". "Sánchez ha arrastrado al PSOE del espíritu de Ermua al muro, a la confrontación y a la división. Y ha puesto a Otegi de su lado del muro", ha indicado.

Tellado ha subrayado que "una humillación reiterada a las víctimas es ver a miembros de la banda terrorista ETA en listas electorales de Bildu" y ha añadido que si los españoles le dan su confianza al PP "será la última vez que puedan concurrir a unas elecciones terroristas que no se hayan arrepentido de sus delitos".

También ha garantizado que España tendrá con Feijóo "un Gobierno que jamás pactará presos a cambio de presupuestos, ni nada con herederos del terrorismo" y que "la política penitenciaria volverá a regirse por el cumplimiento efectivo de las penas y el respeto a las víctimas".

Asimismo, el secretario general de los 'populares' ha indicado que los etarras "no pueden ser héroes" y ha avanzado que el PP prohibirá y perseguirá los homenajes a etarras y el enaltecimiento del terrorismo".

AYUSO: "SÁNCHEZ NECESITA SEGUIR VIVIENDO DE LOS BANDOS"

Además, Tellado ha garantizado que si Feijóo llega al Palacio de la Moncloa derogará la Ley de Memoria Democrática "en el primer Consejo de Ministros". "La memoria democrática de nuestro país no tendrá el sello de Bildu ni un día más de lo necesario. La ley de memoria democrática será derogada en el primer Consejo de Ministros que presida Alberto Núñez Feijóo", ha abundado.

Ayuso ha pedido a Tellado que traslade a Feijóo el agradecimiento de todos por "comprometerse a derogar en su primer Consejo de Ministros esa ley que nunca tuvo que nacer, que la escribieron quienes nos odian" y que busca "dividir" a los españoles de manera "sectaria".

A su entender, "la clave del sanchismo está en esa memoria" porque Pedro Sánchez "necesita seguir viviendo de los bandos, del guerracivilismo" y "de los odios". "Felicítale en nombre de todos, porque esa es la clave y el triunfo de la democracia, librarnos de esa ley, que no es una ley y que no es memoria", ha enfatizado.

Además, Ayuso ha coincidido con Tellado en que es "curioso" que el Gobierno de Sánchez "se entienda mejor" con lo que han redactado esa norma, con Bildu, que "con Page, con González o con Leguina", en alusión a presidente castellanomanchego, el expresidente del Gobierno y el expresidente de la Comunidad de Madrid, todo ellos socialistas.

La presidenta madrileña ha garantizado que el PP seguirá junto a Miguel Ángel Blanco, Gregorio Ordóñez y todos aquellos que "perdieron la vida en manos del terrorismo y por España". "Vamos a seguir contando su historia en los colegios, en las instituciones, en las calles. Vamos a seguir defendiendo la verdad frente a quienes intentan maquillarla o sustituirla por un relato más cómodo", ha subrayado.

MARI MAR BLANCO AVISA QUE EL PROYECTO POLÍTICO DE ETA "SIGUE VIVO"

En su turno, Mari Mar Blanco ha subrayado que ETA "no dejó de matar porque se arrepintiera, sino porque fue derrotada" por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad pero su proyecto político "sigue tan vivo como el primer día, votando investiduras y condicionando decisiones de Estado".

En este punto, ha criticado duramente que Bildu sea "socios preferente" de este Gobierno. "Esto es tremendamente miserable e indigno. Y que nadie diga que esto es normalidad democrática, porque no es normal legislar gracias a quienes siguen homenajeando a asesinos o llevan a terroristas en sus listas", ha avisado.

Además, ha alertado de que la memoria de Miguel Ángel Blanco está "amenazada por el olvido selectivo" de aquellos que "prefieren" que callen y dejen de molestar, así como "por el blanqueamiento de los herederos del odio" que "hoy se sientan en las instituciones como si nunca hubiera pasado nada".