Tellado dice que la rotura de la vía en Adamuz apunta a "negligencias en la supervisión" y pide que Puente dimita

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, durante una rueda de prensa tras seguimiento de la noche electoral del PSOE de Castilla y León, en la sede nacional del Partido Popular, a 15 de marzo de 2026, en Madrid (España).- A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado este miércoles, después de que la Guardia Civil haya confirmado la rotura de la vía en Adamuz 22 horas antes, que la investigación apunta a "negligencias en la supervisión de la vía" y ha vuelto a pedir la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente.

En concreto, un informe de la Guardia Civil presentado al Tribunal de Instancia de Montoro (Córdoba), plaza número 2, confirma la rotura de la vía 22 horas antes del descarrilamiento del tren Iryo, que en segundos colisionó con el Alvia, a su paso por Adamuz, causando la tarde del domingo 18 de enero el fallecimiento de 46 personas y más de 120 heridos.

En dicho informe, al que ha tenido acceso Europa Press, se recoge que "el sistema sólo alerta de una rotura si la tensión cae por debajo del umbral de 'ocupación'", de modo que "en el caso de Adamuz, el Sistema de Apoyo al Mantenimiento (SAM) registró una caída brusca de tensión la noche del 17 de enero, pero al mantenerse por encima del umbral, no generó ninguna alarma al enclavamiento ni al personal de mantenimiento" de Adif.

"PUENTE NO HA DEJADO DE MENTIR DESDE EL ACCIDENTE"

Según Tellado, la investigación del "descarrilamiento fatal de Adamuz apunta a negligencias en la supervisión de la vía". "Y coincide con el juicio en el que se está evidenciando que el sanchismo convirtió el Ministerio de Transportes en el núcleo de su corrupción", ha asegurado.

El 'número' dos de Alberto Núñez Feijóo ha señalado que su partido seguirá pidiendo aclaraciones al Ejecutivo de Pedro Sánchez. "El PP no dejará de exigir al Gobierno transparencia, explicaciones y la dimisión de Óscar Puente, que no ha dejado de mentir desde que se produjo el accidente", ha declarado en un mensaje en 'X', que ha recogido Europa Press.

En parecidos términos se ha expresado el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, quien ha indicado que el informe de la Guardia Civil demuestra lo que su partido viene denunciando: "falta de mantenimiento, de inversión, de gestión y, sobre todo dejadez".

"Ni terrorismo, ni sabotaje, ni deficiencias en los trenes señor Puente. Es una negligencia continuada con resultado de muerte. Es decir, han muerto españoles por la dejación de este Gobierno", ha manifestado Bravo en un vídeo grabado que ha difundido el PP.

BRAVO ASEGURA QUE SIGUEN "SIN EXPLICACIONES Y SIN DISCULPAS"

Bravo ha subrayado que han pasado 80 días "desde el fatal accidente" y siguen "sin explicaciones, sin disculpas, sin asumir responsabilidades por parte de ningún miembro del Gobierno". A su entender, están solo "ocupados y preocupados por los juzgados en sus casos de corrupción y en sus redes sociales".

"Conocer las negligencias en Transportes mientras se desarrolla el juicio al ministro de Transportes tiene una simbología especialmente cruel", ha dicho, para añadir que se está evidenciando que "el sanchismo convirtió al Ministerio de Transportes, del que depende la infraestructura ferroviaria, en el núcleo de la corrupción".

En este punto, Bravo ha exigido también a Óscar Puente que presente su dimisión inmediata por "la inoperancia de su gestión, pero también por sus mentiras". "¿Cuántos muertos merecen un cese o una dimisión según Pedro Sánchez? ¿Cuántas muertes necesita una negligencia en España para que se depuren responsabilidades?", se ha preguntado.

El dirigente del PP ha recordado que Puente dijo que dimitiría si se demuestra su responsabilidad y "ya está tardando". "¿O no es el responsable máximo de la falta de mantenimiento de las vías y de la negligencia continuada?", ha interpelado, para garantizar que el PP hará todo lo que esté en su mano para que "se sepa toda la verdad, caiga quien caiga, sobre la corrupción y la falta de gestión".