Tellado dice que a Sánchez "le traiciona el subconsciente" al igualarse a Lula, quien "fue condenado por corrupción"

El secretario general y director de campaña del Partido Popular, Miguel Tellado. Archivo. - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general y director de campaña del PP, Miguel Tellado, ha sostenido que al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "le ha traicionado el subconsciente" al igualarse con el presidente de Brasil y ganador de las elecciones celebradas este domingo, Luiz Inácio Lula da Silva, ya que el mandatario brasileño fue "condenado por corrupción" por el mismo motivo por el que "se investiga a Sánchez".

"A Sánchez le ha traicionado su subconsciente cuando se refería a Lula y él ha querido encontrar similitudes entre su persona y Lula da Silva. Ciertamente es curioso porque yo creo que como todos recordamos que Lula fue condenado por corrupción por lo mismo por lo que se investiga a Pedro Sánchez", ha aseverado Tellado durante una rueda de prensa en la sede del partido.

En este sentido, el dirigente 'popular' ha recordado que la condena al presidente brasileño fue revocada porque se entendió que "sus derechos no se habían respetado durante el proceso" judicial, pero "no porque no cometiese los casos de corrupción investigados".

A través de un mensaje en la red social 'X', el líder del Ejecutivo español ha felicitado al mandatario brasileño por su victoria en los comicios y ha aseverado que lo sucedido en Brasil, "pasará en España" y que la "remontada del progresismo global acaba de comenzar".

"Las comparaciones son odiosas y por lo tanto Sánchez que tenga cuidado con quien se compara", ha insistido el secretario general, quien apunta a "paralelismos" también con los resultados en las urnas de los dos presidentes. "Lula perdió el Gobierno en 2018, lo recuperó cuatro años después, y esa parece ser que es hoy la aspiración de Sánchez", ha reiterado.

DENUNCIA QUE SÁNCHEZ BUSCA "ATRINCHERARSE" PARA CONTINUAR "AFORADO"

Es por ello que Tellado ha insistido en que la estrategia de Sánchez se orienta ahora a "atrincherarse" en un grupo parlamentario con "personas afines y sumisas" y a "mantener el escaño" para poder continuar "aforado" ante los frentes judiciales que tiene abiertos.

"Eso es lo que a Sánchez más le preocupa, porque sabe que el horizonte judicial que le espera a su partido, a su Gobierno y especialmente a su persona, no es en absoluto halagüeño", ha apostillado.

En este sentido, Tellado ha recordado que Sánchez es el único presidente que "acumula 17 sumarios de corrupción en su entorno" y ha subrayado que la Audiencia Nacional le ha pedido al PSOE que entregue todos los pagos relacionados con el 'caso Leire'.

Del mismo modo, ha reivindicado que la Fiscalía ha pedido investigar al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por malversación y el Tribunal Supremo ha dado al Ejecutivo un "ultimátum" para identificar a las personas nacionalizadas bajo la denominada 'Ley de Nietos'.

"Todo en el PSOE es mentira y corrupción. Por eso se le va la cabeza y cuando ve a Lula dice: 'Yo como él'", ha reprochado Tellado. Asimismo, el director de campaña ha criticado que Sánchez no haya respondido todavía sobre los ataques denunciados por la jueza que instruyó el caso de David Sánchez, Beatriz Biedma; que no haya explicado por qué no han denunciado a Leire Díez o quién financió sus primarias en el año 2017.

"El 29 de noviembre se elige entre la decencia y la delincuencia. Por eso hace bien Pedro Sánchez en pensar en Lula y verse reflejado en su caso", ha zanjado el también director de campaña del PP en rueda de prensa.