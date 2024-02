Tellado, tras el escrito de letrados del Congreso sobre amnistía: "Estamos ante un proceso plagado de irregularidades"

Acusa a Armengol de cometer "graves irregularidades" en lo que va de legislatura y advierte de que el PP "se reserva todo tipo de acciones" en su contra



MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha considerado, tras conocer que los letrados de la Cámara Baja no dan por caída la Ley de Amnistía y fijan dos semanas para un nuevo dictamen, que el proceso de esta ley está "plagado de irregularidades". "Esta no es más que la última", ha señalado.

Así se ha expresado el portavoz parlamentario, en el marco del coloquio 'Parlamentarismo en defensa de la democracia' organizado por el Club Siglo XXI en el que ha sido presentado por el presidente del Senado, Pedro Rollán, y al que han asistido además la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, o la diputada Noelia Núñez, entre otros.

Tellado ha recordado que la tramitación de las enmiendas pactadas por e PSOE y sus socios a la Ley de Amnistía "fueron registradas fuera de plazo".

"La siguiente irregularidad es cómo los informes de los letrados de la Comisión de Justicia que advertían de la posible inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía fueron entregados no en el momento en el que fueron redactados y todo hace indicar que el secretario general del letrado mayor sí era conocedor de ese informe y le ha debido parecer un informe menor y, por lo tanto, tardaron hasta cinco días en enviarlo a los grupos parlamentarios", ha dicho.

En este sentido, ha insistido en que el texto íntegro de la ley fue rechazado por "mayoría absoluta" en el Congreso, por lo que ha apuntado que la decisión de que el texto vuelva a la Comisión de Justicia "no responde más que al interés político del Gobierno en que así suceda para tener un nuevo intento para sacarla adelante", ha subrayado.

A su juicio, el PSOE con Pedro Sánchez al frente está "en concurso de acreedores" y "ha desertado del constitucionalismo para militar en el oportunismo" eliminando, ha continuado, "cualquier tinte de moralidad".

Dicho esto, ha advertido de que el PP recurrirá en los tribunales "todos y cada uno de los golpes que el Ejecutivo y sus socios asestan sin descanso al Estado de Derecho" y saldrán a las calles mediante un "movimiento pacífico", ha apuntado.

ARMENGOL, "SERVIDORA DE SÁNCHEZ"

En otro orden de cosas, el diputado 'popular' ha sido preguntado por si el PP abre la puerta a denunciar a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, por prevaricación a lo que Tellado ha respondido que el PP se "reserva todo tipo de acciones".

"En muy poco tiempo la suma de escándalos es enorme. Ha asumido su papel de primera servidora de Sánchez desde el Congreso. Yo he dicho en alguna ocasión que la señora Armengol es el ministro 23, porque se dedica a día sí y día también a defender los intereses de Sánchez en la Cámara y a abandonar cuáles son sus tareas esenciales de árbitro, de debates", ha indicado.

Así, ha acusado a la presidenta de la Cámara Baja de actuar de "mala fe" cuando no frena que "se insulte a jueces, magistrados o periodistas con nombres y apellidos" y no llame al orden al diputado que ejerce esas acusaciones. "Y no lo hace de forma premeditada", ha ahondado.

"Nosotros nos reservamos todo tipo de acciones contra la señora Armengol y creo que además lo sabe y debería ser más responsable y acotarse a las responsabilidades del cargo que ocupa", ha apostillado.

De hecho, en su discurso, Tellado ha incidido en que no se puede hablar de "antiparlamentarismo sin mencionar a Francina Armengol", detallando una "lista de escándalos" entre los que ha mencionado el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso antes de debatir la reforma del Reglamento, sus "discursos de parte", el nombramiento como secretario general del Congreso de un alto cargo del Gobierno --en referencia a Fernando Galindo-- o "su forma parcial de dirigir los debates", ha indicado.