Tellado (PP) ve una "trampa" considerar a Cuerpo como un "mansito": "Aceptas ser el número dos de la corrupción"

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, durante una rueda de prensa tras seguimiento de la noche electoral del PSOE de Castilla y León, en la sede nacional del Partido Popular, a 15 de marzo de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

OURENSE 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha desdeñado este sábado el nombramiento del ministro de Economía, Comercio y Empresas, Carlos Cuerpo, como nuevo vicepresidente primero del Gobierno en sustitución de María Jesús Montero, y ha avisado de que es una "trampa" considerarlo un perfil técnico y "mansito".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado jueves el nombramiento de Cuerpo en la vicepresidencia para suplir a Montero, que es la candidata del PSOE en las elecciones andaluzas. También decidió nombrar ministro de Hacienda a Arcadi España, que hasta entonces era el Secretario de Estado de Política Territorial.

Durante una intervención en la segunda interparlamentaria del PP de Ourense este sábado, Tellado ha comentado que aunque con esta remodelación el Gobierno quiere aparentar que "todo va bien" porque han puesto a un vicepresidente "moderado" y "mansito", el único cambio que necesita el país es el del presidente del Gobierno.

"Después de la derrota de Pedro Sánchez, tiene que venir un gran proceso de reconstrucción nacional que habrá que emprender nada más lleguemos al Palacio de la Moncloa", ha asegurado.

En este sentido, Tellado ha afirmado que el PP tiene "que ganar a Sánchez para recuperar España". "Y ganarle bien, ganarle con la distancia suficiente para darle a nuestro país la estabilidad política que no ha tenido a lo largo de los últimos ocho años".

CREE QUE LOS CAMBIOS SON "COSMÉTICOS"

"Los retoques cosméticos de esta semana solo demuestran que Sánchez sigue acaparando poder en torno a sí mismo. Una vez más, con la trampa de vendernos que se da más poder a un ministro técnico, a un ministro moderado, ya, ya. Ya sabemos cómo acaban los técnicos y los moderados con Sánchez", ha remarcado el dirigente del PP.

A renglón seguido, Tellado ha repasado algunos nombres del Gobierno que supuestamente también eran técnicos y a su juicio terminaron no siéndolo, como Nadia Calviño, Fernando Grande-Marlaska o Teresa Ribera.

En esta línea, el dirigente ha sentenciado que "si aceptas ser el número dos" del Gobierno "más corrupto de la historia", aceptas ser "el número dos de la corrupción, aceptas ser el número dos del sectarismo y aceptas ser el número dos de la degeneración institucional".

TACHA A MONTERO DE "INCOMPETENTE"

En su intervención, Tellado también ha comentado el movimiento para poner a Montero al frente de la candidatura del PSOE en Andalucía y, en concreto, se ha burlado de la estrategia: "Si lo mejor que tiene Pedro Sánchez para mandar a Andalucía es María Jesús Montero, que baje Dios y lo vea".

El secretario general del partido ha dicho de la exvicepresidenta primera que es la ministra "más incompetente de Hacienda" que ha tenido el país porque ha conseguido aprobar tres Presupuestos Generales del Estado en ocho años y en la legislatura presente no ha aprobado ninguno. "Que lleve cuatro años sin elaborar Presupuestos es una barbaridad", ha apostillado.

En otro orden de cosas, Tellado también ha criticado al Ejecutivo por el decreto de ayudas fiscales consecuencia de la guerra en Irán, tachándolo de "insuficiente", al no incluir la deflactación del IRPF, y apuntando que el Gobierno lo aprobó "a rastras" y tres semanas tarde.

Por último, ha censurado que en los trayectos de Semana Santa los ciudadanos "van a sufrir las deficiencias" que en su opinión ha provocado el Gobierno en la red ferroviaria y las carreteras, al tiempo que ha recordado que el PP ha impulsado una comisión de investigación en el Senado sobre el sistema ferroviario español, sobre todo después de la tragedia de Adamuz (Córdoba) en la que fallecieron 46 personas por la colisión de dos trenes de alta velocidad.