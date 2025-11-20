El tesorero de la entidad que financió las primarias de Sánchez niega desvíos de dinero al PSOE: "Absolutamente ninguno"

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Pedro Luis Egea, extesorero de la asociación Bancal de Rosas, encargada de canalizar las donaciones que financiaron la campaña del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para las elecciones primarias del PSOE de 2017, ha negado este jueves que desviara dinero al partido.

"Absolutamente ninguno", ha respondido al ser preguntado por el senador de Vox Ángel Pelayo Gordillo sobre si puede asegurar que "ni un solo euro" de Bancal de Rosas acabó en Ferraz, durante su comparecencia en la comisión del Senado sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo'.

Egea ha explicado que la entidad utilizó dos fórmulas para canalizar las donaciones, todas ellas provenientes de "personas físicas" y no "jurídicas": por un lado, una serie de ingresos en cuenta bancaria, "legalmente reconocida" y "registrada", en la que se exigía la identificación de los aportantes; y otra a través de una plataforma telemática, "contratada por un tercero", en la que se registraban los nombres y el DNI de los aportantes, ha subrayado.

En total, Bancal de Rosas consiguió cerca de 128.000 euros que fueron destinados a la cobertura de gastos de la campaña, como viajes, desplazamientos, el arrendamiento de una oficina para la candidatura, profesionales que "aportaron" su conocimiento para la campaña de Sánchez y el coste de la propia plataforma para la recaudación de fondos.

El extesorero de Bancal de Rosas ha asegurado que nunca tuvo relación con Pedro Sánchez, como tampoco con el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y que estos tampoco la tuvieron con la propia organización. "No tuvimos ninguna comunicación con el PSOE, no existen comunicaciones con el PSOE", ha agregado.