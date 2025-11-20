Tezanos celebra ser citado por el Senado y promete "desmentir infundios y falsedades" sobre el CIS

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, asegura recibir con satisfacción la decisión del PP de citarle a comparecer el 9 de diciembre ante la comisión de investigación del Senado sobre el CIS y ha subrayado que acudirá con la intención de "desmentir infundios y falsedades" sobre su labor.

Tezanos celebra que, después de 17 meses de funcionamiento de comisión de investigación, creada por el PP para examinar su gestión al frente del CIS, y tras numerosas comparecencias de sociólogos, "por fin" se cita al presidente del CIS.

"Espero poder explicar y desmentir las inexactitudes, falsedades e infundios vertidos contra mí y contra el CIS, en una comparecencia que vengo reclamando desde julio del año pasado", ha señalado Tezanos en un comunicado.

ESPERA EDUCACIÓN Y CORTESÍA EN EL INTERROGATORIO

En ese sentido, confía en que los senadores le dejen explicarse y que su intervención "se desarrolle en los términos de la educación y las buenas maneras propias de una sociedad civilizada, de una democracia avanzada a la altura de la dignidad y de la cortesía parlamentaria de una institución como el Senado".

A diferencia de otras comparecencias explicativas, el sociólogo y exdirigente socialista se enfrentará esta vez a una comisión de investigación con el formato de pregunta-respuesta en el que se prevé un interrogatorio de 50 minutos por cada grupo parlamentario.