Tezanos considera sesgado que le cuestionen por qué el CIS no pregunta por la transparencia del Gobierno

Niega "intencionalidad política" en la pregunta sobre los medios y los bulos y dice que "querer verlo así es exagerado"

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, José Félix Tezanos, ha tachado este jueves de sesgadas las preguntas de los periodistas después de que le preguntasen en Onda Cero por qué el barómetro extraordinario del mes de abril no pregunta sobre la transparencia del Gobierno en la crisis del coronavirus y por la credibilidad de los datos oficiales de fallecidos.

"Eso se puede preguntar en cualquier momento. Pero eso para hacer frente a la pandemia... ¿se cree la cifra de muertos? Menudo debate eh, menuda inquietud transmite, eh", ha lamentado Tezanos en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press.

En este contexto, el periodista Carlos Alsina ha interpelado de forma directa a Tezanos sobre los fallecidos incluidos en el conteo oficial, que excluye a los casos sin confirmar. "La haremos (la pregunta) para saber la verdad, no como usted. Las preguntas que me ha planteado tienen muchísimos sesgos, las nuestras no", ha contestado el sociólogo.

Así, Tezanos ha asegurado que "no hay malas preguntas" sino, en cualquier caso, "malos resultados". A su juicio, "plantear dudas de que hay opacidades en la democracia no es constructivo" y tampoco es cierto. "Estoy convencido de que el tono que existe en las casas tiene muchos menores componentes de tensión de lo que se quiere introducir en el debate político", ha añadido.

"¿NOS HEMOS EQUIVOCADO? DE VERDAD LO SIENTO"

En esta línea, Tezanos también ha lamentado que se le haya cuestionado sobre la ausencia de preguntas referidas a las concentraciones multitudinarias y la valoración de los ciudadanos al respecto. "Cuando ahora dicen que había que prohibir, en ese momento no se sabía. Esto es lo del capitán a posteriori: a posteriori todos somos muy sabios", ha sostenido.

El presidente del CIS se ha excusado también sobre la ausencia de preguntas referidas a si el Gobierno actuó a tiempo alegando la duración de las entrevistas. "Es una entrevista telefónica que no puede ser de más de diez minutos. ¿Nos hemos equivocado? De verdad lo siento", ha añadido.

Con todo, a su juicio se está "poniendo el dedo donde no está la cuestión importante". "Los ciudadanos requieren acuerdos y este es el momento para ello. En otros países están haciendo piña y aquí nos centramos en polémicas que no vienen a cuento como la de que no se cuentan bien los muertos", ha lamentado.

Por otro lado, Tezanos ha negado que exista "intencionalidad política" en la pregunta relativa a los bulos, el control de medios y la información oficial incluida en el barómetro de este mismo mes, y que ha sido criticada por distintos cargos de PP, Vox y Cs, acusando al Gobierno de querer limitar la libertad de expresión.

LAS PREGUNTAS SON "LABOR DEL CIS" Y NO DEL GOBIERNO

"Querer verlo así es exagerado", ha opinado Tezanos, que ha asegurado que la cuestión estaba "planteada con toda honestidad". Además, ha insistido en que esta cuestión es "labor del CIS" y, en ningún caso, "labor del Gobierno".

En este sentido, el presidente del CIS ha aseverado que las preguntas de este barómetro cuentan con todo su "apoyo" y que, en cualquier caso, la "responsabilidad" es únicamente suya. Eso sí, ha instado a leer "íntegras y con serenidad" todas las cuestiones y ha asegurado que no se puede "censurar sobre lo que se puede o no preguntar".

Así, ha explicado que la pregunta que ha suscitado las críticas de la oposición no se refiere a realizar un tipo de "censura como cuando hay guerra". "Se habla sobre si la información sobre el coronavirus se refiere a coronavirus. Se piensa cómo debe abordarse esta situación", ha apuntado.

Por último, Tezanos ha reconocido que no defiende la censura ni la limitación de la libertad de expresión porque "la mayoría de los medios" de comunicación "está en la sensatez". Con todo, cree que puede haber un control sobre la información sobre el coronavirus.