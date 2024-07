Tezanos cree "impropio" de un Estado democrático que la JEC le multe "por preguntar" por la reflexión de Sánchez

Dice que no existe "la cocina Tezanos" y que el PP realiza una "persecución sistemática" hacia su persona



El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, ha anunciado este lunes que recurrirá la multa de 3.000 euros que la Junta Electoral Central le impuso por el sondeo 'flahs' que realizó de urgencia cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se tomó cinco días para reflexionar sobre si seguía al frente del Ejecutivo. "¿Ustedes conocen algún Estado democrático en el que se pongan multas por hacer una encuesta?", ha preguntado.

De esta forma se ha pronunciado Tezanos en declaraciones a los medios de comunicación tras la apertura del curso de verano de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), del que es director. Allí, ha remarcado que considera "injusta" la multa y que es "muy singular que te pidan un cuestionario "antes de realizarlo como si tuvieses que pedir permiso". "Eso no es propio de un país democrático", ha apostillado.

La JEC justificó su decisión alegando que esa encuesta se realizó en pleno periodo electoral, pues estaban convocadas las elecciones europeas, y en esas fechas el CIS estaba obligado a informar de sus estudios de intención de voto, cosa que no hizo.

Sin embargo, Tezanos ha mantenido que le han multado "por preguntar" y ha subrayado que es "verdaderamente sorprendente" que le hayan impuesto una multa por una encuesta "que se publica 7 horas hábiles después de terminar" y a la que "todo el mundo tiene acceso". Por ello, según ha dicho, "esta multa se va a recurrir y se va a ganar".

Además, ha mantenido que "cualquiera entiende que hubo un acontecimiento muy importante", la reflexión de Sánchez, y que el CIS realizó la encuesta 'flash' con "toda la buena fe". Por ello, no cree que haya incurrido en ninguna infracción.

EL PP REALIZA UNA PERSECUCIÓN SISTEMÁTICA

Asimismo, Tezanos ha cargado contra el Partido Popular, porque "desde el primer momento está empeñado en una persecución sistemática" hacia él. "Esta no es la primera denuncia, han presentado multitud de denuncias, yo creo que tienen auténtica obsesión", ha declarado.

De la misma forma, al ser preguntado sobre la posibilidad de que los 'populares' investiguen en el Senado --como ha defendido su portavoz en la Cámara Alta-- si existe "malversación" en la "utilización" del CIS; Tezanos ha recalcado que "pueden investigar lo que quieran", pero que "la investigación judicial en este país corresponde al poder judicial".

En este sentido, ha defendido la "transparencia" y la "rigurosidad" del CIS y ha recordado que las encuestas se realizan por medio de una metodología que "no garantiza la verdad absoluta". "El CIS no toca las encuestas, no existe la 'cocina de Tezanos'", ha sentenciado.