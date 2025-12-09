Tezanos no descarta que el CIS pregunte sobre monarquía, pero cree que la ciudadanía no lo diagnostica como un problema

El Presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos Tortajada, comparece ante la Comisión de Investigación sobre la gestión del CIS, en el Senado, a 9 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, ha abierto la puerta a que el organismo vuelva a preguntar por la situación de la monarquía, apostillando que no existe ninguna "decisión deliberada" para no consultar sobre este tema, aunque ha defendido que la ciudadanía no lo diagnostica como un problema.

En la comisión de investigación del Senado sobre la gestión del CIS, el senador de ERC Jordi Gaseni ha pedido explicaciones a Tezanos sobre introducir la situación de la monarquía dentro de los barómetros que realiza el organismo sociológico.

En este contexto, Tezanos ha revelado que la última vez que se preguntó por la monarquía en el CIS fue hace más de diez años, con valoraciones "positivas" hacia el actual jefe del Estado.

Según ha explicado, el CIS realiza en sus barómetros mensuales una serie de preguntas para visualizar los principales problemas de España en ese momento: "En ese conjunto, hemos visto que la monarquía no aparece citada como problema".

Por ello, ha argumentado que actualmente la opinión pública no identifica a la monarquía con un problema institucional, añadiendo que en otros países con monarquías "no hay práctica" de hacer preguntas que planteen duda sobre la jefatura del Estado.

"Yo creo que si lo hacemos, que se pueda hacer en algún momento, daría un resultado muy parecido a lo que se produjo en el pasado y que se produjo hasta que se hizo encuesta sobre la moralidad. No hay ninguna decisión deliberada sobre esto", ha sentenciado.