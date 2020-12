Tezanos ve un flujo permanente de voto entre PP y Vox, y que una parte del votante de Podemos no encuentra su encaje

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, ha valorado sobre el último barómetro de intención de voto correspondiente al mes de noviembre que "hay un flujo permanente entre PP y Vox" dentro de los pequeños márgenes y que una parte del electorado de Unidas Podemos "no acaba de encontrar su encaje en ese partido por el que ellos votaron".

En una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press, ha detallado que en el último CIS se han detectado "pocos cambios" a corto plazo y ha aseverado que "hay mucha estabilidad" en cuanto a intención de voto.

Sobre PP y Vox, ha detallado que, en ocasiones, una encuesta va más en dirección del partido que lidera Santiago Abascal y otras a favor de la formación de Pablo Casado. Eso sí, ha señalado que "el PP está bastante por debajo" de sus datos tradicionales.

Tezanos ha llamado a entender que esa fragmentación es parte de la realidad y que "si los partidos conservadores han pasado en poco tiempo de ser uno a ser tres eso significa que cada uno de los partidos tiene menos y se lo reparte". Al tiempo ha insistido en que la actual es una "fase estable en términos de resultados".

En este sentido, el sociólogo ha señalado que la oscilación "depende del comportamiento de los líderes" como es el caso de Ciudadanos que se mostró al alza en esta última encuesta, ha ejemplificado.

Por otra parte, Tezanos ha defendido el trabajo del CIS y, en concreto, en nuevo modelo de proyección porque, según ha explicado, en España "se estaba utilizando un modelo de proyección que daba errores desde hace mucho tiempo". Por ello, ha justificado que el CIS dejó de hacer proyecciones hasta que no encontraran un nuevo modelo que recogiera la realidad sociológica y el patrón de los comportamientos políticos y electorales.

"Las encuestas electorales pronostican tendencias, las grandes magnitudes, pero el detalle es muy difícil", ha reconocido. No obstante, ha aclarado que esto no significa que las encuestas no sean fiables, sino que "tienen una fiabilidad delimitada".

Ha explicado que hay unos criterios que todo ciudadano puede conocer como el número de entrevistas. En este punto ha recordado que él introdujo una ampliación del número muestras ante la falta de respuestas por muchas personas y también ha puesto el foco sobre la importancia de que todas las personas tengan la misma posibilidad de ser encuestadas. Para ello, y debido a la situación provocada por la pandemia, el CIS ha implementado un método de marcación aleatoria.

Por último y preguntado por la falta de preguntas que hacen alusión a la gestión del Gobierno, Tezanos ha enfatizado que en la última encuesta se preguntó sobre la valoración del Ejecutiva. "No lo vamos a preguntar continuamente", ha asegurado.