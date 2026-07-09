El TJUE avala la publicación online de una obra si bloquea el acceso desde países en que esté protegida

Archivo - La Gran Sala de vistas del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), con sede en Luxemburgo. - TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UE - Archivo

BRUSELAS 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado este jueves que una página web pueda publicar online la versión de una obra que haya pasado a ser de dominio público en determinados países de la Unión, siempre que tome medidas eficaces para bloquear el acceso a la publicación desde aquellos países en los que la obra siga protegida.

Así responde el Alto Tribunal europeo a una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo de Países Bajos en relación a la publicación en Internet de una versión digitalizada de 'El diario de Ana Frank', a partir de una iniciativa de la Fundación que custodia el legado de la joven judía, que pide ahora suspender esa difusión.

En Países Bajos, algunas partes de estas obras siguen protegidas hasta el año 2037; pero en muchos otros países de la UE, entre ellos Bélgica, los derechos de autor ya han expirado y dichas obras han pasado a ser de dominio público.

En este contexto, la Justicia europea determina con su sentencia que una obra que ha pasado a ser de dominio público en determinados Estados miembro puede publicarse gratuitamente en un sitio de Internet, aunque siga estando protegida por los derechos de autor en otro Estado miembro.

Sin embargo, advierte el fallo, esta posibilidad de publicación online se supedita a que ese sitio cuente con una medida de bloqueo geográfico destinada a impedir el acceso al mismo a los internautas que lo consulten desde un Estado miembro en donde aún esté protegida la obra.

En este sentido, aclara que dicha medida puede considerarse eficaz siempre que esté en la vanguardia de la tecnología, aunque pueda eludirse mediante una VPN o un servicio similar.