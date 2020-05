Torra defiende votar contra la prorroga de la alarma si no recuperan competencias o Cataluña queda exenta

BARCELONA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha dicho este sábado que su opinión es votar en el Congreso en contra de la prórroga del estado de alarma si el Gobierno no devuelve a la Generalitat las competencias para poder tomar "las decisiones sobre el desconfinamiento".

En rueda de prensa telemática, ha recordado que la semana pasada propusieron al Gobierno anular el estado de alarma, mantenerlo solo para algunas comunidades --quedando Cataluña exenta--, o que la Generalitat fuera la autoridad competente, y que la opción de votar en contra solo se plantea si no se acepta ninguna de estas tres propuestas.

"Si ninguna de estas tres salidas es aceptado por parte del Estado español, mi opinión es de votar en contra de la prórroga del estado de alarma", ha dicho.

Ha afirmado que las tres le parecen correctas porque permitirían decidir desde Cataluña: "No tiene sentido que desde el Estado nos pidan una serie de datos que no tienen y que no conocen y nos den una solución para que la apliquemos. Podríamos ahorrarnos estas idas y vueltas".

En cuanto a las reuniones de Sánchez con los presidentes autonómicos, ha augurado que hasta el momento han asistido "como invitados de piedra", y que espera que la oferta del Gobierno de diálogo y cooperación con los gobiernos autonómicos vaya seriamente, en sus palabras.

"Ojalá esta vez cambie el presidente Sánchez, porque no se puede continuar solo centralizando decisiones. Ya hemos visto que esta fórmula no funciona", y ha dicho que se debería gestionar el desconfinamiento en Catalunya por regiones sanitarias y áreas básicas de salud.

IMPUESTOS

Al ser preguntado por si el Govern se plantea subir los impuestos a los patrimonios más ricos para hacer frente a la crisis del coronavirus, ha respondido que quieren "analizar todos los instrumentos" a su disposición.

"Tenemos que mirar exactamente todas nuestras capacidades para poder actuar con todas ellas. Nos jugamos mucho en este plan de reactivación", y ha dicho que tendrá que combinarse el objetivo de que no cierre ninguna empresa y a la vez aumentar las políticas sociosanitarias, de digitalización, de promoción tecnológica y de defensa del medio ambiente.

En la misma línea se ha referido en relación con los sectores del turismo: "La Generalitat quiere reordenar los instrumentos que tiene para focalizarlos en estos sectores", afirmando que quieren hacer un análisis global de todos los recursos que tienen y reunirse con los representantes antes de implementar medidas.

MASCARILLAS OBLIGATORIAS

Respecto a la medida que ha anunciado este sábado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que el uso de las mascarillas en el transporte público será obligatorio, ha recordado que hace "muchas semanas" que la pedían y que habría sido mejor que se implementara antes.

Hasta el momento, la Generalitat ha distribuido entre 3 y 4 millones a través de las farmacias y habrá un refuerzo el lunes, pero Torra ha recordado que "cualquier protección que cubra la boca es buena".

"Una de las lecciones de esta crisis es que aprendemos a ver diferente y a vivir diferente lo que son trabajos esenciales de los que no lo son", y ha opinado que la pandemia provocará un cambio de mentalidad que hará replantearse cuáles son los trabajos más importantes.

MOSSOS D'ESQUADRA

También ha respondido en relación a que los Mossos d'Esquadra no están incluidos en el plan de ofrecer una paga extra a los servicios esenciales durante el coronavirus.

Quim Torra ha dicho que modificarán esta medida para que también puedan obtener esta retribución, y ha agradecido su "tarea formidable".