Torres afirma que la ciudadanía ceutí es "acogedora, multicultural y abierta" y apela a la "unión frente a la división"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en una comparecencia, a 8 de julio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha defendido que la ciudadanía ceutí es "acogedora, multicultural y abierta" y ha apelado a la "unión frente a la división".

Este sábado, el líder de Se Acabó La Fiesta (SALF), Alvise Pérez, tuvo que ser evacuado por la Policía Nacional de la concentración convocada por su formación en Ceuta, ante las contramanifestaciones protagonizadas por ceutíes. Previamente, un grupo de vecinos también increpó a Alvise cuando se encontraba en un bar, donde fue recibido con gritos de "perseguís a los débiles" y "aprovecháis la situación para sembrar odio".

En un mensaje en 'X', recogido por Europa Press, Torres se ha hecho eco de los hechos y ha afirmado que la "ciudadanía ceutí es acogedora, multicultural y abierta", unas "cualidades" que "se demuestran también en los peores momentos, como se ha visto estos días".

"Unión frente a la división. Integracion frente al odio. Democracia frente a la barbarie fascista", ha añadido.