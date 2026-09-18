Torres agradece a las FCSE el operativo de traslado en Ceuta y celebra que no haya habido "altercados relevantes"

1118307.1.260.149.20260918144035 El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 15 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y 'mando único' del Gobierno en Ceuta, Ángel Víctor Torres, ha celebrado que no haya habido "altercados relevantes" en el operativo policial para trasladar a miles de migrantes este viernes hasta el campamento temporal instalado en el puerto, agradeciendo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) su labor e insistiendo en que se dispondrán más emplazamientos "si fuera preciso".

Así ha reaccionado el titular de Política Territorial en un vídeo publicado en 'X', recogido por Europa Press, a la operación para trasladar a 1.700 migrantes que estaban en las playas de El Trampolín y Benítez.

De hecho, Torres ha anunciado que ha seguido esta operación desde primera hora de la mañana de este viernes desde la Jefatura Superior de Policía de Ceuta junto con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

"Mi reconocimiento y mi agradecimiento a las FCSE, a todos los estamentos y entidades que han participado en este operativo, que ha culminado con el éxito de que se ha hecho sin altercados que hayan sido relevantes", ha aplaudido Torres.

Del mismo modo, el ministro ha defendido que el Gobierno ha abierto nuevas instalaciones con el objetivo de que los migrantes puedan ser filiados, que se puedan incoar sus expedientes "y que sean devueltos todos aquellos que no puedan estar en el país acorde a la ley".

"Y eso es lo que va a ocurrir con la mayoría de ellos. Seguiremos con el trabajo y también otros emplazamientos si fuera preciso también operar sobre ellos y que no tenemos más voluntad el Gobierno de España que alcanzar cuanto antes la normalidad en la ciudad de Ceuta", ha sentenciado.