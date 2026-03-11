Torres aplaude la "rectificación" de Von der Leyen y asegura que "empeñarse en el error" habría sido "lo peor"

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ante el pleno del Parlamento Europeo reunido en Estrasburgo (Francia). - MATHIEU CUGNOT / PARLAMENTO EUROPEO

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha celebrado la "rectificación" de la presidenta de la Comisión Europea (CE), Úrsula Von der Leyen, y ha asegurado que "lo peor" habría sido que "empeñarse en el error".

Sin embargo, ha responsabilizado a "compañeros de la Comisión" del cambio de postura de la mandataria comunitaria, que "le han hecho ver" lo "desacertadas" que fueron sus afirmaciones, según ha afirmado en unas declaraciones previas a su participación en el Foro contra el Odio que se ha celebrado este miércoles.

El expresidente canario ha hecho suyas las declaraciones de otros líderes europeos como la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario, Teresa Ribera, que se desmarcó de las declaraciones de Von der Leyen. Asimismo ha asegurado que cuando Estados Unidos amenaza con represalias al Gobierno de España, "toda la Unión Europea tiene que defender el orden internacional y el derecho internacional".

La presidenta de la CE se ha posicionado este miércoles del lado de la legalidad internacional asegurando que la UE siempre defenderá "los principios de la Carta de Naciones Unidas" después de que este lunes asegurara que Europa "ya no puede confiar" en un sistema basado en reglas y rechazó condenar los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán.