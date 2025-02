Torres celebra que el juez haya dado diez días a Aldama para presentar pruebas: "Pronto quedarán claras sus mentiras"

Defiende su inocencia en la 'trama Koldo' y los contratos de mascarillas y asegura que "jamás" ha estado en pisos con "señoritas"

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha celebrado el plazo de diez días impuesto por el Tribunal Supremo (TS) al presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, para presentar los contratos y el pago de los pisos con "señoritas" de los que le acusa. "Pronto quedarán claras sus mentiras", ha asegurado el político socialista.

"Me parece que este auto conocido ayer hay que celebrarlo y hay que alegrarse por él, porque se le da diez días a Aldama para que, aunque ha tenido un mes para presentar las pruebas, presente las pruebas de que Ángel Víctor Torres ha pedido mordidas, ha estado con señoritas en ciertos pisos en la calle Atocha. Y adelanto que no va a poder presentarlo porque eso nunca pasó", ha sentenciado, en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press.

Torres ha remarcado que "se alegra indudablemente" y que "espera" que cuando pasen esos diez días "quede clara la difamación y la calumnia" y "pidan perdón quienes se han hecho altavoces de ellas". "Que la justicia camine, que se aclare absolutamente todo y quienes han podido mentir en sede judicial también queden claras sus mentiras", ha señalado.

SU RELACIÓN CON DE ALDAMA Y KOLDO GARCÍA

Respecto al presunto intercambio de mensajes por 'Whatsapp' con De Aldama, el ministro ha esgrimido que lo recibe de un número "no agendado" que "le llega a su móvil" y "lo coge su asesor", y que "ni lo lee ni responde". "Además, es un mensaje en el que se presenta, me trata de usted, o sea, claramente yo no tengo ningún tipo de relación con este señor", ha defendido.

Ha reiterado que "no" tiene una relación estrecha con De Aldama, tal y como este afirma, y ha negado nuevamente haber pedido 50.000 euros al empresario a través de Koldo García, quien fuera asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, y con quien ha asegurado también "no tener prácticamente ningún tipo de contacto" desde que salió del Ministerio.

"Llevo en política desde el año 1999 y jamás he pedido absolutamente nada. Desprecio la corrupción, creo que el servicio público es fundamental, creo en la honestidad y honradez de la mayoría de la gente que está en la cosa pública y de los políticos y políticas y perseguiré siempre la corrupción como también la difamación y la calumnia", ha zanjado.

MASCARILLAS Y ENCUENTROS CON "SEÑORITAS"

Preguntado también por el supuesto intercambio de mensajes con Koldo García sobre los contratos de mascarillas de Canarias y Baleares, publicado este miércoles por 'El Confidencial', el ministro ha respondido que ya dijo "con claridad" en la Comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo' que "no era así".

"Dije con claridad, porque incluso se me acusó de que yo había agilizado pagos a la empresa, que no era así. La empresa tenía derecho a cobrar tres meses antes porque en el contrato firmado decía que había que pagar el 50% por adelantado y el 50% al llegar el material. Y justamente esto lo que demuestra es que no se le pagó el material que la empresa decía que había entregado y que estaba bien", ha detallado.

Asimismo, ha reprochado que le parece "una habileza absoluta" la acusación de Aldama sobre su participación en los encuentros con "señoritas" que el presunto conseguidor de la trama organizaba en pisos, puesto que "intenta hacer daño en lo personal, en lo político y en lo familiar", y ha alegado que "como eso nunca ocurrió, es imposible que lo pueda demostrar".

"Jamás. Y lo digo con tanta claridad que podría decirlo donde sea, quien me lo pregunte, porque eso es algo absolutamente deleznable de quien lo acusa sin demostrarlo y a sabiendas de que es falso, porque jamás he estado en ningún piso con ninguna señorita, como ha afirmado este señor", ha concluido.