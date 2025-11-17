Torres confiesa que Sánchez le ha llamado para animarle en "los peores momentos" antes de revelarse el informe de la UCO

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, interviene durante el foro Metafuturo 2025, en el Ateneo de Madrid, a 17 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha confesado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le ha llamado por teléfono para animarle en "los peores momentos" antes de revelarse el informe que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregó al juez instructor del 'caso Koldo'.

"Él me conoce bien y solo puedo decir que en todo el proceso, en los peores momentos incluso, cuando se me acusaba de estar con mujeres explotadas sexualmente, a mí quien me llamaba para animarme era mi mujer, mis hermanos, la gente que me conoce y el presidente del Gobierno, que también me conoce", ha declarado este lunes en una entrevista en 'Hora 25 Cuelgamuros', de 'Cadena SER', recogida por Europa Press.

Así se ha expresado en referencia al informe de la UCO sobre la contratación del Gobierno de Canarias con la empresa Soluciones de Gestión, vinculada al 'caso Koldo', respecto al cual el ministro ha celebrado que el documento ha dejado "las cosas absolutamente claras".

En este sentido, Torres ha expresado que "es muy duro tener que defenderse de esas acusaciones tan viles" y ha apelado a reflexionar "por qué hay quienes desde los partidos políticos han acuñado esa mentira" para, a su juicio, "intentar mancillar la imagen del rival político a sabiendas, en muchos casos, de que sabían que era mentira".

Con todo, preguntado por si nunca sospechó del exasesor Koldo García, el ministro ha respondido que "no" y ha reiterado que estaba "deseando que ese informe saliera" puesto que lleva un año y medio "soportando acusaciones de toda índole". "Estoy contento de que ese informe concluyera que se actuó por parte de mi gobierno y mía dentro del marco de la ley", ha sentenciado.