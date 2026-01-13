Torres le resta importancia al manifiesto de Jordi Sevilla: "Algunos se creen que tienen el poder de la verdad absoluta"

Archivo - El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 19 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, le ha restado importancia al manifiesto del exministro de Administraciones Públicas Jordi Sevilla, asegurando que "todos los militantes pesan igual" en la soberanía interna del PSOE, aunque ha dejado caer que "algunos se creen que tienen el poder de la verdad absoluta".

Así ha respondido el ministro, en una entrevista en 'Herrera en Cope Canarias', recogida por Europa Press, al manifiesto publicado por Jordi Sevilla este lunes, en la que ha aseverado que "se pueden hacer los manifiestos que se quieran" pero que la soberanía de los socialistas reside en la militancia.

"Nuestros líderes son elegidos democráticamente, un hombre, una mujer, un voto", ha aseverado Torres respecto a que cada miembro del PSOE tiene el mismo peso sin importar los cargos que hayan tenido: "Aquí no se miden los galones por los cargos que ha tenido".

Asimismo, el socialista ha lamentado haber echado en falta el apoyo de algunos compañeros tras los "muchísimos ataques injustos" que han recibido los miembros del partido.

Dicho esto, Torres ha recordado que "uno consigue tener una responsabilidad institucional gracias a los militantes" y ha concluido asegurando que él le debe "muchísimo más al PSOE" que el partido al él.