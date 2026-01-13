Susana Díaz dice que su papel en el PSOE lo decidirán los militantes: "Tengo 50 años y tela de carrete"

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La expresidenta de Andalucía, Susana Díaz, ha asegurado hoy que su papel en el PSOE lo decidirán los militantes y ha advertido de que si no la "orillaron" en su momento quienes no querían escuchar su opinión "mucho menos ahora": "tengo 50 años y tela de carrete".

Así lo ha explicado hoy la senadora socialista durante una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, en la que le han preguntado por el manifiesto publicado ayer por Jordi Sevilla --que plantea una reflexión autocrítica en el PSOE y que el Gobierno cambie de rumbo--, y también por el papel que podría jugar ella en el futuro en el partido.

"Mi papel lo dirán siempre los militantes", ha exclamado para acto seguido dejar claro que tiene "50 años y tela de carrete". "Si ni siquiera me han podido orillar quienes no querían escuchar mi opinión, pues, mucho menos ahora que creo que es importante que aportemos todo para reencontrarnos con un electorado que ha dejado de mirarnos", ha argumentado Susana Díaz.

Dicho esto se ha preguntado: "¿qué es lo que pasará conmigo? Pues, lo dirán los militantes. Es lo que ahora mismo menos me importa". De hecho, la expresidenta andaluza ha señalado que lo que más le preocupa es que en estos momentos "el PSOE está dejando huérfanos a muchos votantes" porque en algunos temas no les representan con las políticas que están llevando a cabo.

En este sentido, ha planteado que en lugar de temer a Vox en las urnas, su partido trate de evitar lo que ha ocurrido en Extremadura, donde el PSOE ha perdido muchos apoyos en las elecciones autonómicas, ya que hay riesgo de que esto mismo ocurra en "algún otro sitio", en referencia a las próximas convocatorias autonómicas que hay para este año.

En su opinión, el PSOE debería romper con Waterloo, replantearse alguna alianza y tomar algunas decisiones para intentar reencontrarse "con esa gente que necesita el PSOE" y que ahora están "huérfanos".

APOYA EL CAMBIO DE MODELO DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA, NO LA ORDINALIDAD

En relación a la financiación autonómica, ha señalado, tras leerse el documento, que no está de acuerdo con el principio de ordinalidad "ni para Cataluña, ni para nadie". Pero sí comparte el cambio de modelo, ya que este pasa, según ha precisado, de un modelo que premiaba la dispersión y el envejecimiento a otro que "se ajusta a la población de un país que ha crecido" y que ha alcanzado casi los 50 millones de personas.

Dicho esto, ha señalado que "las cosas no son ni blancas ni negras, son grises y hay que ver los matices de lo que es positivo y de lo que resulta negativo". "Ojalá me hubieran dado a mí los 5.000 millones, que yo lo que gestioné fue demasiada miseria, que hubiera sido el 20 por ciento del presupuesto que yo tenía en ese momento", ha exclamado.