Torres pide que "se investigue todo", tras ser citados como testigos Vivas y el exjefe de gabinete del delegado en Ceuta

1117669.1.260.149.20260916181437 El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 15 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha pedido que "se investigue todo lo que se tenga que investigar", después de que la Audiencia Nacional (AN) haya llamado a testificar al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y al exjefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma, Gonzalo Sanz.

"Que se investigue todo lo que se tenga que investigar", ha trasladado este miércoles Torres durante una rueda de prensa en Ceuta, tras presidir una nueva reunión del Comité de Situación de la ciudad autónoma.

Así se ha expresado después de que la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón haya acordado citar como testigos a Vivas y a Sanz, en la causa en la que investiga la entrada masiva de inmigrantes desde Marruecos a finales de julio. En el auto, la magistrada llama al líder del Ejecutivo ceutí para el próximo 30 de septiembre y al exjefe de gabinete para el 1 de octubre, mismo día para el que convoca igualmente como testigo al jefe de la Policía Local de Ceuta.

Ante ello, el ministro ha reivindicado la "colaboración absoluta" por parte del Gobierno con la Justicia. "Lo que hay que hacer es colaborar con la Justicia", ha remarcado, advirtiendo que "lo que no puede hacerse" es "prejuzgar".

Asimismo, preguntado por si le preocupa que el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, pueda terminar imputado en esta causa, Torres ha respondido que desde el Gobierno "no" están preocupados, alegando que "nadie debe estar preocupado" ante una investigación judicial donde debe "velar la verdad" frente a "las interpretaciones, las alusiones y el uso deformado de las cosas".

Su respuesta tiene lugar después de que el juzgado de Ceuta haya acordado inhibirse de la causa que investiga la actuación de Pérez Triano y remitir las actuaciones a la Audiencia Nacional. Así, la magistrada María de la Luz Lozano ha acordado la inhibición de las diligencias previas abiertas en favor de la jueza Tardón, al apreciar una conexión objetiva y subjetiva entre ambos procedimientos.

"Estamos haciendo un trabajo que no es sencillo y que es complejo, esto es inédito y, por tanto, estamos haciendo esto con el mejor y mayor de los esfuerzos; hoy nuestro objetivo es alcanzar esa normalidad en Ceuta cuanto antes y en eso estoy centrado", ha defendido.

"SI QUEREMOS QUE ESTO SE RESUELVA, TENEMOS QUE SER CLAROS"

En el escrito, Tardón también acuerda, entre otras diligencias, solicitar a organismos policiales y militares las alertas y análisis de riesgos que pudieran haber emitido en relación con estos hechos y, en caso positivo, los destinatarios y el medio utilizado para su comunicación y difusión, con expresión de la fecha y hora en que tuvieron lugar.

Así las cosas, el ministro ha señalado que "toda la documentación será trasladada y las testificales se tomarán". En este sentido, cuestionado sobre los llamamientos detectados en redes sociales a una nueva entrada masiva en Ceuta el próximo 23 de septiembre, Torres ha apuntado a alertas de años anteriores que avisaban de entradas masivas las cuales "finalmente no se produjeron".

"Los avisos han existido siempre. Ayer puse ejemplos anteriores del año 23, 24, 25 donde finalmente esas entradas masivas eran de centenares de personas, de decenas de personas e incluso de menos. Si queremos que esto se resuelva a la mayor velocidad posible, tenemos que ser claros, el problema es cuando se afirman cosas que son falsas", ha sentenciado.