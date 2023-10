Torres (PSE) cree que Euskadi no tiene necesidad de "abrir ningún melón territorial que alimente el debate identitario"

Dice que el "espíritu" que llevó a derrotar a ETA es el mismo que empuja a Sánchez para "articular un proyecto de España plural"



BILBAO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE de Vizcaya, Mikel Torres, ha asegurado que Euskadi no tiene ninguna necesidad de "abrir ningún melón territorial que alimente el debate identitario", una cuestión que lleva a un "callejón sin salida".

Torres ha participado este viernes, junto a la presidenta de la Fundación Ramón Rubial y eurodiputada, Eider Gardiazabal, en el acto conmemorativo del aniversario del nacimiento de Ramón Rubial frente a la escultura de la Puerta de los Honorables, en Bilbao.

La cita ha contado, además, con la presencia, entre otros, de los consejeros socialistas Idoia Mendia y Javier Hurtado, del secretario de Organización del PSE-EE, Miguel Ángel Morales, así como del subdelegado del Gobierno en Bizkaia, Vicente Reyes, y del secretario general de UGT, Raúl Arza.

Tras la tradicional ofrenda floral, el secretario general del PSE-EE de Bizkaia, Mikel Torres, ha recordado la trayectoria política y personal de Ramón Rubial --"nuestro eterno presidente"-- en un "camino guiado por la igualdad, la justicia y la búsqueda de la libertad".

"Ni la Guerra Civil, ni la dictadura ni el terrorismo de ETA doblegó nunca a Ramón Rubial, al primer lehendakari tras la dictadura y una figura clave en la recuperación de la democracia y el autogobierno", ha defendido.

En su intervención, Torres ha recordado que este viernes se cumple también el duodécimo aniversario del anuncio de ETA de "cese definitivo de la actividad armada" y ha subrayado que el recuerdo de los socialistas está con las víctimas.

"En ese final no fuimos los únicos protagonistas, pero sin los socialistas no habría sido posible. Y si hay quienes todavía hoy utilizan esta tragedia que humilla más a las víctimas, si todavía hay quienes mienten diciendo que ETA existe, si hay quienes renuncian a ser parte de la victoria de la libertad, los socialistas les decimos que no cuenten con nosotros", ha enfatizado.

Tras reclamar que se deje de "utilizar el dolor como arma arrojadiza", Torres ha valorado que el fin del terrorismo se logró "con convicciones profundamente democráticas y sin romper una sola costura del estado de derecho" para lograr así un país en el que "quepamos todos".

"Ese espíritu que nos llevó a derrotar a ETA es el mismo espíritu y vocación que empuja a Pedro Sánchez para conseguir articular un proyecto que ofrezca una España moderna y plural... mientras otros azuzan miedos por sembrar discordia, Sánchez tiende puentes para construir convivencia y lo hace con el aliento y respaldo de la totalidad del partido, sin ningún tipo de fisuras", ha sostenido.

Del mismo modo, se ha congratulado del hecho de que, "frente a quienes han creado crispación en Cataluña", los socialistas han "aliviado las tensiones", algo que el PP "pretende ocultar" cuando "utiliza el Senado para redimir sus frustraciones".

Además, y tras confiar en que el PSOE pueda "conformar una mayoría" que permita la investidura de Sánchez, ha negado que exista una alternativa posible por parte de "la derecha y la ultraderecha". "Para ello debemos llamar a la responsabilidad de todas las fuerzas políticas que puedan acompañarnos en el camino y que queremos sean cuantas más mejor", ha insistido.

Por otro lado, ha advertido que Euskadi no tiene "ninguna necesidad" de "regresar al pacto de Lizarra, embarcarse en reclamaciones sobre la independencia, ni de abrir ningún melón territorial que alimente, otra vez, el debate identitario", algo que lleva a un "callejón sin salida".

"Puede ser tentador para algunos presentar las próximas elecciones autonómicas como un combate entre PNV y EH Bildu, pero se volverán a equivocar. El PSE volverá a ser el partido de referencia", ha añadido.

GARDIAZABAL

Por su parte, la eurodiputada y nieta de Ramón Rubial, Eider Gardiazabal, ha censurado en su alocución a aquellos que alimentan sus "voces de violencia dialéctica" y que "borran sin vergüenza los argumentos y matices".

"Cada vez es más preocupante escuchar opiniones que no merecen nuestro respeto", ha indicado, al tiempo que ha apostado por "abandonar la propaganda, los discursos simplistas y las urgencias" por "sacar un comunicado sin tener la información para que cada opinión se merezca ser respetable". "El compromiso con la reflexión debe ser la medicina para luchar contra la desinformación, los populismos y los autoritarismos", ha añadido.

Por último, ha defendido que la política debe servir para "construir, para ayudar a los que no tienen voz y para trabajar por el bien común". "Ese es el legado que nos dejó mi abuelo", ha apostillado.