Torres ve "imposible" cifrar los migrantes que quedan en Ceuta y dice que son 4.000 los retornados desde el 10 de agosto

Dos personas acampadas en la calle, a 5 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha afirmado que es "imposible" responder a la pregunta de cuántos migrantes quedan en Ceuta un mes después de la entrada masiva y ha subrayado que ya son 4.000 las personas que han retornado voluntariamente a Marruecos desde el 10 de agosto.

El 'mando único' del Gobierno en Ceuta también ha subrayado que se han abierto 3.500 plazas para inmigrantes y hay previstas instalaciones para acoger a 6.000, destacando además que las devoluciones se practicarán de forma "más rápida" que en los procedimientos habituales ante el refuerzo de personal para las labores de triaje en la ciudad autónoma.

El ministro ha afirmado que el 90% de las personas que entraron masivamente desde Marruecos salieron de Ceuta en las 24 y 48 horas posteriores, "pero muchos de ellos fueron al monte, están bajando ahora a la playa", por lo que no ha podido barajar una cifra concreta sorbe los migrantes que siguen en la ciudad. Eso sí, ha apuntado que se están repartiendo entre 3.500 y 4.000 comidas diarias, tanto en exteriores como en las instalaciones.

En una entrevista en 'Cadena Ser Canarias', recogida por Europa Press, el ministro también se ha referido a la habilitación del puerto de Ceuta para acoger inmigrantes tras el rechazo del Gobierno de Juan Jesús Vivas pese a que, según ha recordado el ministro, ya se había acordado "por unanimidad".

Según ha precisado, tanto en el Comité de Situación como en el Consejo de Seguridad hay actas con una propuesta de espacios para acoger migrantes donde están los puertos. A su juicio, el Gobierno de Vivas de manera "sorpresiva" pidió que retiraran esta ubicación. "Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué alternativas tenemos?", ha planteado Torres, indicando que las obras ya se habían iniciado y que la ley permite al ministro del ramo --en este caso Óscar Puente-- firmar una resolución para continuar con lo previsto.

2.000 MENORES FILIADOS

El titular de Política Territorial también ha confirmado que ya son 2.000 los menores migrantes filiados, si bien la cifra aumentará porque todavía quedan "en la calle", y ha avanzado que tras la reunión del Consejo de Ministros de este martes se actualizarán los datos.

Asimismo, Torres ha insistido en que la prioridad es la "reagrupación familiar" de los menores, al tiempo que ha indicado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha negado la "opción" de que sean traslados a la península, en línea con lo defendido por la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego.

Torres ha recordado que en 2021 hubo una devolución de menores en acuerdo con el gobierno marroquí pero la Justicia condenó a la entonces delegada del Gobierno en Ceuta y la vicepresidenta en la ciudad por haber firmado esas resoluciones, por lo que ha pedido actuar "dentro de los márgenes de la ley". El ministro ha subrayado que el Gobierno, de "manera simultánea" a la reagrupación de menores por parte de Marruecos, también trabaja para que puedan ser reubicados.