El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo; la presidenta de la Academia de Televisión, María Casado; y el secretario general del PSOE, presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez - Eduardo Parra - Europa Press

TRES CANTOS (MADRID), 19 (EUROPA PRESS)

La secretaria de organización del Partido Socialista, Rebeca Torró, ha defendido que el presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, ha ganado el debate al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, con "rigor, solvencia y honra" ante las "mentiras, los bulos y el barro".

"Hemos podido también contrastar dos modelos (...) uno de avances, de consolidación de derechos y de oportunidades", ha continuado Torró en la valoración tras el 'cara a cara' desde la Academia de la Televisión, "frente a un modelo de involución, de retroceso, de recortes y de motosierra".

En este sentido, ha reivindicado la propuesta de Sánchez como un "proyecto de país centrado en las personas" y "en el bienestar de la gente" y ha cargado contra el líder de los 'populares' por haber estado "todo el rato embarrando".

Torró ha vaticinado una "movilización histórica" tras el debate y un "remonte que va a ser épico" en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre que darán paso, según la secretaria de organización socialista, "una España de progreso".