Los trabajos continúan centrados en sacar el Alvia de las vías condicionados por las lluvias en Adamuz (Córdoba)

Uno de los vagones del tren de Iryo que descarriló, a 20 de enero de 2026, en Adamuz. - Joaquin Corchero - Europa Press

CÓRDOBA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos en la zona del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) continúan este miércoles centrados en seccionar los vagones del Alvia aplastados para poder acceder a su interior y buscar nuevas posibles víctimas, todo ello pendientes del cielo, pues la previsión meteorológica prevé lluvias y tormentas durante todo el día en la localidad cordobesa.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), consultada por Europa Press, la probabilidad de lluvias en Adamuz este miércoles es del 80 por ciento hasta las 12:00 horas, pero desde ese momento aumenta hasta el 100 por ciento, y con tormentas que llegarían a partir de las 18:00 horas, un hecho que podría condicionar las labores de rescate en el lugar del accidente que se ha cobrado la vida de al menos 42 personas.

En cualquier caso, como explicó el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, Adif y Renfe tienen definida una estrategia con la participación de los equipos operativos, en el que, por un lado, la Unidad Militar de Emergencias (UME) se encargaría del tren Iryo, y por otro, los bomberos de Córdoba del tren Alvia.

En este contexto, señaló que la estrategia establecía que se buscarían dos grúas para retirar de la vía el tren Iryo, que impedía cualquier acceso a vehículos o la utilización de maquinaria pesada para acercarse al Alvia.

"Gracias a estas maniobras, se logró desplazar el tren, abriendo por primera vez una vía expedita que permite incluso el paso de vehículos hacia la zona donde se encuentra el Alvia", ha señalado, indicando que "hasta este momento, el último vagón de cola, que en este caso corresponde a una cabina, estaba volcado e impedía el manejo de la vía".

Las siguientes las acciones planificadas consisten en retirar los vagones que se encuentran en "buen estado" mediante maquinaria, utilizándola tanto para extraerlos de la vía como para transportarlos fuera de la zona de actuación. Por otro lado, mediante una góndola se prevé elevar y sacar los vagones más afectados del tren Iryo. Esta operación, cuyo tiempo de duración aún "no está determinado, ya ha avanzado mucho y permitirá trasladar toda la maquinaria y los vagones del Iryo fuera de la zona cero", ha apostillado.

En este sentido, el consejero detalló que esta acción "permitirá que, en caso de ser necesario, se utilice maquinaria pesada, otro tipo de recursos o vehículos para desplazar material, ya que ahora existe una vía abierta que comunica, por primera vez, las dos áreas donde se encuentran los trenes". "La intención es que toda la parte del tren Iryo quede aparcada en una zona que ya no afecte a las tareas de emergencia", ha subrayado.

Por otro lado, ha explicado que Adif, "tras varios intentos de elevar con maquinaria pesada los vagones del Alvia situados en la zona del terraplén, se encontró con que el tamaño de la maquinaria requería un espacio tan amplio que el acceso resultaba imposible". "Por ello, los técnicos de Adif, junto con el resto de especialistas, decidieron cambiar la estrategia".

De esta forma, ha detallado que "se optó por un método de máxima precisión que permitiera no solo proteger la investigación y garantizar la seguridad de los intervinientes, sino también descubrir si podría existir un número superior de fallecidos. Este método consiste en utilizar maquinaria de alta precisión para cortar los vagones del Alvia en trozos, facilitando así su retirada".

Según puso de manifiesto Sanz, "este proceso se realiza en fragmentos muy pequeños, de manera muy precisa, utilizando maquinaria especializada. Se emplean pinzas, similares a unas tijeras, que permiten cortar distintas partes de los vagones del Alvia, y una máquina 'pulpo' que extrae el material".

Por último, advirtió que podría producirse "el hallazgo de nuevas víctimas, dado que existen personas desaparecidas según las denuncias presentadas por sus familiares. No obstante, esto no significa que necesariamente vaya a ocurrir, aunque, lamentablemente, el número de víctimas podría aumentar".

86 HERIDOS RECIBEN EL ALTA

De igual modo, según la última información facilitada por el Servicio Andaluz de Salud a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), el número de heridos que dejó el accidente que ha recibido el alta tras el siniestro asciende a 86 afectados tras registrarse este pasado martes, tres nuevas salidas hospitalarias.

De esta manera, en distintos hospitales andaluces continúan ingresadas 37 personas, de los que 33 son adultos y cuatro niños. Además, durante la jornada de este martes ha descendido a nueve el número de pacientes en UCI, de los que cuatro están en el hospital Reina Sofía de Córdoba, dos en Cruz Roja y tres en el hospital San Juan de Dios.

En planta están ingresados 24 heridos; en concreto, nueve en el Reina Sofía --entre ellos, los cuatro menores--, dos en Cruz Roja, seis en Quirónsalud, cinco en San Juan de Dios y dos en el Hospital Infanta Elena de Huelva.

La cifra total de atenciones se ha elevado a 123 --118 adultos y cinco menores--, ya que un paciente ha acudido este martes al Hospital Infanta Elena "por dolor lumbar persistente desde el accidente" y permanece ingresada en planta, "estable".

IDENTIFICACIÓN DE VÍCTIMAS

Por su parte, el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil ha identificado ya a 25 víctimas del siniestro. Junto a ello, el Instituto de Medicina Legal (IML) de Córdoba ha recibido en la tarde de este martes los cuerpos de otras cuatro personas fallecidas en el siniestro, con lo que ya son un total de 42 los cadáveres recuperados.

Por otra parte, la cifra de denuncias de desapariciones ha aumentado en dos y, hasta el momento, son 45 las denuncias presentadas en las comandancias de Madrid, Málaga, Córdoba, Sevilla y Huelva.

VERTIENTE JUDICIAL

La Asociación Liberum ha presentado una denuncia en el Juzgado de Montoro (Córdoba) que lleva la causa por el siniestro ferroviario a la vez que Manos Limpias se ha personado en la presente causa en el ejercicio de la acción popular, "a los efectos de determinarse las posibles responsabilidades penales derivadas". Y también Iustitia Europa, otro de los participantes en causas que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez y a su esposa, ha anunciado que ha formalizado este martes en el citado juzgado su personación como acusación popular.

En el primer caso, según el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la asociación ha formulado denuncia por "hechos que pudieran ser constitutivos de delitos de homicidio por imprudencia grave, lesiones por imprudencia grave y un delito contra los derechos de los trabajadores", contra dos directivos de Adif y otro de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (Aesf), así como "contra cualquier otro sujeto que en el curso de las investigaciones y a juicio de Su Señoría se pueda extraer su responsabilidad penal por su cargo o desempeño, esté o no aforado".