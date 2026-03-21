Transparencia exige a Moncloa informar de la relación de pagos en efectivo de Transportes desde 2022

Archivo - El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, interviene en una sesión de control al Gobierno , en el Congreso de los Diputados - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha exigido a la Presidencia del Gobierno que dé cuenta de la relación de pagos en efectivo realizado por el Ministerio de Transportes desde el año 2022, esto es, después de la gestión de José Luis Ábalos.

Así se desprende de que resolución dictada por el organismo que aún preside José Luis Rodríguez Álvarez el pasado 6 de febrero, recogida por Europa Press, a raíz de una solicitud de información de realizada por una ciudadana el 20 de octubre de 2025 a la Presidencia del Gobierno, a través del Ministerio que dirige Félix Bolaños.

En concreto, la ciudadana reclamaba "la relación de pagos en metálico efectuados desde el año 2022 con especificación de la cuantía de cada pago, beneficiario nominativo si es personal con nivel superior a 28 y motivo por el cual se efectúa cada pago".

MIENTRAS LA AUDIENCIA INVESTIGABA LA FINANCIACIÓN DEL PSOE

Y lo hacía después de que el actual ministro Óscar Puente, en plena investigación de la financiación ilegal del PSOE por parte de la Audiencia Nacional, normalizara el uso de dinero en efectivos en los ministerios para dietas y gastos de representación en viajes, calificando dicho proceder como "anticipo de caja" y precisando que el interventor es quien fiscaliza este tipo de pagos.

Es más, el ministro fue más allá y llegó a publicar días después en su perfil de la red social 'X' unos vídeos con "casos prácticos" sobre "cómo funciona lo del dinero en efectivo en los Ministerios". En la primera entrega se le veía abrir un sobre con 300 euros en su interior durante un viaje a Las Palmas de Gran Canaria y detallar cómo proceden con los distintos gastos.

Con todo, el Gobierno no contestó a la demandante, lo que más de un mes después la llevó a interponer una reclamación ante el Consejo de Transparencia, que a su vez la trasladó al Ministerio de la Presidencia. Sin embargo, el Consejo subraya que hasta la fecha no ha recibido contestación alguna, "sin que conste causa o razón que lo justifique".

EL SILENCIO DEL GOBIERNO

Así las cosas, en su resolución, el Consejo de Transparencia sostiene que esta falta de respuesta a la solicitud de acceso a la información solicitada y al requerimiento de alegaciones "no puede dejar sin eficacia el ejercicio de un derecho de rango constitucional, como es el derecho de acceso a la información pública".

Es por ello que el Consejo insta a la Presidencia del Gobierno a que, en el plazo máximo de 10 días hábiles --que se han cumplido ya--, remita a la reclamante la información solicitada relativa a la relación de pagos en efectivo del Ministerio de Transportes desde 2022.

Tras la salida de Ábalos de Transportes, el presidente, Pedro Sánchez, nombró a Raquel Sánchez ministra de ese departamento, a la que sucedió en noviembre de 2023, el actual titular y exalcalde de Valladolid, Óscar Puente.