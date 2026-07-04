La trayectoria de Sumar ante su nueva asamblea: De la potente irrupción de la mano de Díaz a la sucesión de crisis

Archivo - La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (i), y la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero (d), durante un pleno en el Congreso de los Diputados, a 25 de febrero de 202, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Movimiento Sumar afrontará una nueva etapa tras su proceso congresual del próximo 11 de julio, que buscará de nuevo revitalizar a una formación que, pese a su corta trayectoria, presenta un historial plagado de crisis internas y golpes electorales.

El partido entrará en una fase inédita dado que su fundadora, la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, no formará parte de la futura dirección que comandará la portavoz en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, y la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Verónica Martínez, que encabezan la única candidatura que se ha registrado para la asamblea general.

Este evento llega en una fuerte confrontación interna, marcada por la dimisión de la coordinadora general Lara Hernández tras el archivo de la investigación interna por trato vejatorio a un grupo de trabajadores.

De hecho, una de las claves de esta asamblea es resituar a Movimiento Sumar en el escenario 'post Díaz', dado que la titular de trabajo ya renunció a repetir como candidatura en las elecciones de 2027 y ha decidido dejar la primera línea política tras esos comicios.

La lista que han presentado ambas dirigentes para el Grupo Coordinador --el máximo órgano ejecutivo-- sitúa al titular de Cultura, Ernest Urtasun, como principal referente político y supondrá un cambio profundo en su composición tras la dura pugna por el control de la formación.

La pretensión de una candidatura de unidad para superar esta pugna interna ha quedado socavada con una lista que revela fractura, sin afines de Hernández y con cargos de peso que renuncia a la dirección.

Por ejemplo, desaparecen diputados como Carlos Martín (el co-coordinador dimitido), Agustín Santos (número dos de la lista al Congreso que encabezó Yolanda Díaz), dos de los 'escuderos' de la ya excoordinadora general Lara Hernández: Txema Guijarro, secretario general del grupo parlamentario, y Manolo Lago, ex asesor ministerial de la vicepresidenta. Tampoco estarán los secretarios de Estado del Ministerio de Trabajo, Joaquín Pérez Rey y Amparo Merino.

Mientras, la candidatura oficialista, denominada 'Sumar para gobernar', cuenta con los diputados nacionales Lander Martínez, Viviane Ogou, Laura Vergara y Esther Gil de Reboleño, junto a otros nombres como el juez Juan Pedro Yllanes, la diputada andaluza Esperanza Gómez, la eurodiputada Estrella Galán y dirigentes territoriales como Alba García (Euskadi) y Paulo Carlos López (Galicia), entre otros.

En el plano político, Movimiento Sumar apuesta por revalidar la alianza con IU, Más Madrid y Comuns para impulsar una candidatura amplia a la izquierda del PSOE, que por ahora carece de candidato y marca electoral. Diversas fuentes de este espacio creen que esas incógnitas se despejarán al inicio del nuevo curso político aunque IU viene pidiendo acelerar la elección del cabeza de lista.

Otras voces reconocen que Movimiento Sumar atraviesa serias dificultades, dado que se está descapitalizando progresivamente siendo ya la organización más pequeña de los que está presente en el Gobierno.

Es más, otras fuentes cuestionan abiertamente su viabilidad de seguir esta deriva, algo que opinan también fuentes del sector crítico con la única candidatura presentada, que al menos piden que Sumar no dañe al proyecto de frente amplio que se está construyendo.

Por su parte, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha irrumpido ante esta crisis para reclamar una izquierda distinta a la de Sumar y comandada por las fuerzas soberanistas.

PROGRESIVO DEBILITAMIENTO ENTRE CRISIS Y TENSIONES

La situación de debilidad interna que sufre ahora Movimiento Sumar contrasta con el surgimiento de la formación, que desde la popularidad de Díaz reemplazó a Podemos como la formación hegemónica en la izquierda y comandó una candidatura de unidad, clave para conformar el actual Gobierno.

Desde ese capital político Movimiento Sumar quiso erigirse como un 'paraguas de organizaciones' con la pretensión de integrar a otros partidos en su dirección con una cuota reducida del 30%, lo que ya despertó tensiones con algunos de sus aliados. Parte de sus socios de ámbito territorial tampoco veían con agrado que el partido creara estructura a nivel territorial.

Con todo, la primera crisis que tuvo que afrontar Sumar fue la ruptura de Podemos a finales de 2023 tras meses de tensiones y una negociación para la candidatura del 23J, donde los 'morados' denunciaron la exclusión en la lista de la exministra Irene Montero y que se anulaba su autonomía política.

Poco después vino el varapalo de las elecciones de Galicia, donde quedó como fuerza extraparlamentaria y motivó la salida de Marta Lois como primera portavoz en el Congreso, y también en Euskadi, donde solo obtuvo un escaño.

Los comicios europeos de 2024 fueron otro duro golpe al sacar únicamente tres escaños tras una negociación que despertó fuertes tensiones con sus aliados por los puestos de la candidatura, quedándose IU fuera del Parlamento comunitario por primera vez en su historia.

Ese descalabro motivó que Díaz dimitiera de su cargo como máxima responsable del partido y se abriera una coordinación interina hasta la celebración de su segunda asamblea, en la que Movimiento Sumar ya asumía que era una formación más dentro del ecosistema de la izquierda y apostaba por una colaboración horizontal con sus socios políticos.

EL ESCÁNDALO DE ERREJÓN Y LA ESCISIÓN DE UN SECTOR DE COMPROMÍS

Sin embargo, la crisis más profunda que tuvo que afrontar fue en noviembre de 2024 la salida del exportavoz Íñigo Errejón tras saltar en redes testimonios de comportamientos inadecuados en redes e incluso una denuncia por presunto agresión sexual por parte de la actriz Elisa Mouliaá.

Desde la formación se calificó de "bomba nuclear" este escándalo y tuvo que buscar otro reemplazo en el grupo parlamentario, donde fue elegida como candidata de consenso la actual portavoz Verónica Barbero, con demandas de sus socios para reasignar el organigrama en el Congreso.

Aparte, en el Congreso también lidió en julio del año pasado con la salida la diputada de Compromís, Àgueda Micó, al Grupo Mixto atendiendo a la decisión del ala mayoritaria de la confluencia valenciana, 'Més Compromís', tras no ver atendidas sus exigencias de mayor autonomía dentro del espacio político.

Movimiento Sumar ha padecido también bajas como la exeurodiputada María Eugenia Rodríguez Palop y la escritora Elizabeth Duval, que fue uno de los referentes del partido y que en una tribuna reciente confesó que abandonó la formación a las puertas de su segunda asamblea por su mala relación con Lara Hernández.

Tras esa asamblea el clima interno se ha ido enraizando y los críticos con Lara Hernández, según diversas fuentes del partido, exigió la convocatoria de una nueva asamblea para renovar la dirección y se intentó llegar a una solución de consenso, con una única lista que evitara el cisma.

Sin embargo, el conflicto estalló tras conocerse la dimisión del exsecretario de Comunicación David Comas y sobre todo de Laura Moreno, la exsecretaria de Organización que en una carta reveló que sobre la exlíder del partido pesaba una denuncia contra ella por supuesto acoso laboral. Hernández dimitió

Los críticos de Hernández denuncian que sus actitudes eran tiránicas y por ello perdió paulatinamente apoyos mientras que los partidarios de estas señalan a la actual portavoz como la instigadora de la denuncia y de dinamitar las opciones de un acuerdo de unidad con la gestión de la misma, según fuentes de ambos bandos.