Tres magistrados del Constitucional piden que el tribunal no sentencie la amnistía hasta que lo haga el TJUE

Solicitan que el TC también pregunte a Europa o que espere a que responda a las consultas de otros tribunales

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

Tres magistrados del ala conservadora del Tribunal Constitucional (TC) han solicitado al Pleno que presente una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la ley de amnistía o que paralice la tramitación del recurso de inconstitucionalidad que presentaron los diputados del PP contra dicha norma hasta que la corte europea conteste las consultas de otros tribunales españoles sobre dicha ley.

Según ha publicado 'El Mundo' y han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas, la petición ha sido presentada este mismo lunes por los magistrados César Tolosa, Concepción Espejel y Enrique Arnaldo.

Las fuentes consultadas señalan que los tres firmantes reclaman, en primer lugar, que el propio Constitucional plantee una cuestión prejudicial ante el TJUE. No obstante, en caso de que el Pleno les deniegue su petición, solicitan que el TC al menos espere a que el TJUE conteste a las cuestiones sobre la amnistía planteadas por otros tribunales para dictar su sentencia sobre el recurso del PP.

Tolosa, Arnaldo y Espejel han adoptado esta decisión al considerar que la ley de amnistía vulnera el Derecho de la Unión Europea y que, por ende, debería pronunciarse el máximo intérprete de dicho ordenamiento jurídico: el TJUE.

Las fuentes explican que, de aceptarse lo que proponen los tres firmantes --ya sea porque se presente la cuestión prejudicial en el caso del recurso del PP o porque se retenga su fallo hasta que el TJUE se pronuncie sobre las consultas de otros tribunales--, ello supondría formalmente la paralización del debate y de la sentencia sobre dicho recurso, pero en la práctica implicaría dejar en reposo todos los asuntos que afectan a la amnistía.

La petición de estos tres magistrados tiene lugar en vísperas de un nuevo Pleno en el que no estaba previsto abordar ninguna cuestión de fondo relativa a la amnistía, sino únicamente rematar las recusaciones formuladas contra el también magistrado conservador José María Macías.

Desde la sede de Domenico Scarlatti apuntan que la petición de estos tres magistrados no se deliberará en Pleno hasta que se debata también el borrador de la primera sentencia sobre la ley de amnistía, en manos de la vicepresidenta del TC, la magistrada del ala progresista Inmaculada Montalbán, para lo que aún habra que esperar varias semanas.

No obstante, fuentes de la corte de garantías avanzan que lo más probable es que dicha petición no cuente con el apoyo mayoritario del Pleno, no solo porque el borrador está casi terminado, sino porque además el asunto afecta a derechos fundamentales de los potenciales beneficiarios de la ley de amnistía, por lo que "no se debe demorar".

UNA TREINTENA DE ASUNTOS PENDIENTES SOBRE LA AMNISTÍA

Cabe recordar que el pasado abril el presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, aseguró en un desayuno informativo que tenía previsto que el tribunal fallara sobre la amnistía antes de verano. En aquella ocasión, recordó que el TC tiene una treintena de asuntos sin resolver relativos a dicha norma.

La sentencia sobre el recurso 'popular' es la que sentará las bases para los demás recursos de inconstitucionalidad presentados contra la amnistía --un total de 15--. Aunque en un principio estaba previsto que fuera la cuestión de inconstitucionalidad formulada por el Tribunal Supremo la que marcara el camino, finalmente se acordó que sea la impugnación lanzada por el PP porque se dirige contra toda la ley, de modo que su fallo podrá extenderse a los demás asuntos.

En total, son cinco las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas ante el Constitucional: la del Supremo, tres del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSCJ) y una de la Audiencia Provincial de Madrid.

Asimismo, queda pendiente que el TC resuelva los recursos de amparo que presentaron los líderes independentistas condenados por el 'procés' que acudieron a la corte de garantías después de que el Supremo rechazara aplicarles la ley de amnistía al delito de malversación por el que fueron condenados en 2019.