El tribunal del 17-A rechaza el intento de las defensas de que Villarejo aclare si el imán de Ripoll trabajó para el CNI

La petición llega tras la declaración del comisario jubilado en el juicio por calumnias a Sanz Roldán

MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El tribunal de la Audiencia Nacional que juzga a los tres presuntos miembros de la célula yihadista que atentó en Cataluña el 17 y 18 de agosto de 2017 ha rechazado el intento de las defensas de que el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo declare en el juicio para aclarar si el imán de Ripoll (Girona) Abdelbaki Es Satty trabajó para el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

El abogado de Driss Oukabir, Luis Álvarez Collado, ha expresado esta petición conjunta de las defensas en la sesión de este lunes a la vista de la declaración que realizó el pasado viernes Villarejo en el juicio que se siguió contra él en los juzgado de lo Penal de Madrid por denuncia falsa y calumnias al exdirector del CNI Félix Sanz Roldán.

Durante su declaración, el comisario jubilado afirmó que los servicios de inteligencia rechazaron los trabajos de un confidente suyo, que le había alertado del riesgo de atentado en Barcelona, porque "no era fiable", ya que "antes había trabajado para ellos pero en realidad era un espía marroquí".

El abogado de Driss Oukabir ha solicitado al tribunal que llame a declarar como testigo a Villarejo para que explique si Es Satty "había estado trabajando para los servicios secretos del CNI español y que posteriormente fue agente doble de los servicios secretos marroquíes". "Para dar luz a lo que esta parte entiende que no queda acreditada en cuanto a la célula terrorista que presuntamente se formó", ha añadido.

"LO QUE DIGA ESE SEÑOR U OTRO NO AFECTA AL JUICIO"

"No ha lugar, evidentemente", ha dicho el presidente del tribunal, el magistrado Alfonso Guevara, rechazando así la pretensión de las defensas. Ha explicado que en la vista oral que se celebra en la Audiencia Nacional no se ha producido "ninguna revelación extraordinaria" que permitiera "hacer una nueva prueba, una investigación suplementaria" y que por tanto "lo que diga ese señor o cualquier otro señor por ahí no afecta al juicio".

Las defensas han formulado la petición justo después de que concluyera la declaración como perito de un agente de la Policía Nacional que analizó las conversaciones que mantuvo Driss Oukabir con su hermano Moussa --abatido tras atentar en Cambrils (Tarragona)-- a través de su móvil y de la red social Facebook.

Según ha señalado el perito, en ellas se aprecia que el acusado mostraba sus dudas de seguir adelante con el atentado tras la explosión de la vivienda de Alcanar (Tarragona), en la que se preparaban los explosivos y murió Es Satty, a quien se considera cerebro de la célula terrorista.

SE RECHAZÓ INVESTIGAR ESTA CUESTIÓN

La Audiencia Nacional ya descartó investigar esta teoría durante la instrucción. El juez instructor José Luis Calama denegó en 2019 la petición realizada por el abogado Jaume Alonso-Cuevillas, que representa al padre del niño de tres años que murió tras el atropello masivo en La Rambla de Barcelona, para que profundizara en la posibilidad de que el imán de Ripoll hubiese sido confidente del CNI hasta el día del ataque.

Precisamente esta acusación particular trata de demostrar en el juicio sus dudas sobre que Abdelbaki Es Satty en realidad muriera como víctima de la explosión de Alcanar. No obstante, forenses no dan credibilidad a esta teoría, pues, según aseguraron durante sus comparecencias judiciales, entre los restos de la casa se encontraron partes del cuerpo del imán de Ripoll, cuyo perfil genético coincidía con el encontrado en una túnica y con la prueba de ADN enviada por Marruecos de un familiar suyo.

El juicio contra Driss Oukabir, Mohamed Houli Chemlal y Said Ben Iazza se ha retomado este lunes tras el parón por las fiestas navideñas. La reanudación del juicio estaba prevista para la semana pasada pero las intensas nevadas que dejó la borrasca 'Filomena' en la Comunidad de Madrid obligó a suspender todas las sesiones fijadas, debido a la dificultad de llegar a la sede judicial.