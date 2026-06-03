El Tribunal de Apelación de París ordena la entrega a España de Josu Ternera

Archivo - Cartel pidiendo la liberta de Josu Ternera en Ugao-Miraballes (Bizkaia). - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Apelación de París ha ordenado este miércoles la entrega a las autoridades de España del ex jefe de ETA Josu Urrutikoetxea Bengoetxea, conocido como Josu Ternera, dando seguimiento a la petición de euroorden por sus causas pendientes en España.

Fuentes judiciales han confirmado a Europa Press que la Sala de Instrucción del Tribunal de Apelación de París ha ordenado la entrega a España de Ternera, si bien incide en que la entrega "no se producirá hasta que concluyan los procedimientos franceses en curso".

Igualmente, no se trata de una decisión definitiva, puesto que cabe la interposición de un recurso de casación. De 75 años, Ternera fue detenido en mayo de 2019 en Sallanches, en los Alpes franceses, tras permanecer casi 17 años en la clandestinidad.

En España está reclamado por la Audiencia Nacional por el atentado de la casa cuartel de Zaragoza de 1987, en el que murieron once personas, mientras que en 2025 el magistrado Santiago Pedraz pidió la entrega en el marco del 'caso herriko tabernas' y al estar procesado por el presunto delito de dirección de organización terrorista.