Tribunal de Cuentas avisa de que el banco húngaro que financia a Vox incumple la ley al no informar del crédito

MADRID 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Cuentas ha vuelto a avisar de que el banco húngaro que Vox ha utilizado para financiar sus campañas electorales incumple la obligación de enviar al fiscalizador una comunicación detallada de la operación para certificar que cumple la legislación española.

En su informe de las elecciones europeas de junio de 2024, recogido por Europa Press, el Tribunal de Cuentas señala que Vox, para sufragar sus gastos de campaña, recibió un crédito de siete millones de euros (6.594.956 euros tras la retención de 405.044 euros en concepto de depósito) del banco húngaro MBH Bank Nyrt.

Y según establece la Ley del Régimen Electoral General (LOREG), en su articulo 133.3, esa entidad financiera debía enviar al tribunal "noticia detallada" del crédito entre los 100 y 125 días posteriores a los comicios, cosa que no ha hecho.

SIN INFORMACIÓN NO SE PUEDE SABER SI ES FINANCIACIÓN LEGAL

Al no tener noticias del banco húngaro, el Tribunal avisa de que "no ha sido posible acreditar si la entidad financiera se encuentra participada o no de forma directa o indirecta por Gobiernos y órganos, entidades o empresas públicas extranjeras".

Y es que la Ley de Financiación de Partidos Políticos prohíbe expresamente en su artículo 7.2 aceptar "ninguna forma de financiación por parte de Gobiernos y organismos, entidades o empresas públicas extranjeras o de empresas relacionadas directa o indirectamente con los mismos".

La misma advertencia se recogió ya en el informe de fiscalización sobre la campaña de las elecciones generales de 2023, cuando Vox declaró haber utilizado seis millones de euros de un crédito de 6,5 millones concertado con esa entidad financiera.

El banco MBH, ha sido relacionado con el primer ministro húngaro, Viktor Orban, que comparte formación europea con Vox. Precisamente este crédito húngaro es uno de los elementos que esgrimió el PSOE al denunciar este asunto ante la Fiscalía Anticorrupción, que recientemente lo ha archivado.

LA BANCA ESPAÑOLA NO AYUDA A VOX

Precisamente este viernes el secretario general del grupo de Vox en el Congreso, José María Figaredo, ha vuelto a señalar que su partido recurrió al banco húngaro porque los bancos españoles ponen trabas para darles créditos.

"La situación real es que Vox ha de recurrir a ese banco porque los bancos españoles, mientras que sí financian al PP o al PSOE, a Vox encuentran grandísimas reticencias y grandísimos frenos para financiarle", ha señalado en declaraciones a los periodistas en el Congreso.

Figaredo recalca que el MBH es "un banco comercial ordinario de la Unión Europea" y que su contratación "está perfectamente previsto en la legislación", recordando que Anticorrupciçon archivó la denuncia del PSOE.