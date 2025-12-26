El Tribunal de Cuentas recomienda a los ayuntamientos "reforzar" la información pública de la contratación

Archivo - Sede del Tribunal de Cuentas - TRIBUNAL DE CUENTAS - Archivo

MADRID 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Cuentas ha aprobado recientemente un informe en el que recomienda a los ayuntamientos de grandes ciudades "reforzar" la información pública de la contratación, mediante la publicación de planes globales por cada órgano de contratación.

Así consta en el informe de fiscalización sobre el grado de cumplimiento de las obligaciones de publicidad y transparencia en la contratación pública municipal, que analiza la información publicada en 2023 por 17 ayuntamientos con población de entre 200.000 y 300.000 habitantes y sus entidades dependientes en relación con la contratación pública.

Según los resultados, el Tribunal de Cuentas destaca que el grado de cumplimiento en la publicación de información general sobre la actividad contractual es igual o superior al 50% en 12 de los 17 ayuntamientos fiscalizados.

Asimismo, el informe constata que la publicidad de los distintos trámites de los procedimientos de contratación es superior al 70% en 16 de los 17 ayuntamientos analizados lo que refleja un nivel elevado de difusión de la información esencial asociada a los procedimientos contractuales.

En cualquier caso, el Tribunal señala que el cumplimiento de las obligaciones de transparencia en materia contractual a través de los portales de transparencia resulta "satisfactorio", si bien observa diferencias entre las entidades principales y algunas de sus entidades dependientes, "lo que evidencia margen de mejora en la supervisión y coordinación interna".