Tribunal de Cuentas ya analiza el CIS de Tezanos y espera tener en junio el informe que le pidió el Parlamento

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Cuentas ya ha empezado el trabajo de campo sobre la actividad económica del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) bajo la Presidencia de José Félix Tezanos y calcula que al final del primer semestre de 2026 tendrá listo el informe que le encargó el Parlamento, a instancias del PP.

La iniciativa de los 'populares', aprobada por el Comisión Mixta (Congreso-Senado) en septiembre de 2024 con el voto en contra del PSOE, reclamaba al Tribunal de Cuentas una fiscalización específica sobre los contratos del CIS desde la llegada de Tezanos a la Presidencia en junio de 2018.

Aprovechando su presencia este martes en el Congreso, el PP ha preguntado por ese encargo a la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, quien ha adelantado que la institución ya había aprobado las directrices técnicas y que ya había empezado su trabajo de campo. "Entendemos que en el primer semestre del 26 tendremos el informe realizado", ha revelado.

TEZANOS, "ENCANTADO" DE COLABORAR

Cuando se aprobó la petición del PP, el presidente del CIS se declaró "encantado" de que el Tribunal de Cuentas fuera a fiscalizar la contabilidad del organismo y prometió atender las recomendaciones que haga, que espera sean tan "útiles" como las que hizo la última vez, en 2019.

"Como presidente del CIS quiero señalar que estaremos encantados de colaborar con esa institución para que pueda llevar a cabo tal labor", señaló el sociólogo socialista en un comunicado.

Según aseguró, la "política de transparencia y de colaboración con otras instituciones ha marcado la línea de actuación profesional de todos" los que trabajan en el CIS, en su etapa y supone que también antes de su llegada.