El tribunal que juzgará a Ábalos, Koldo y Aldama en el Supremo por las mascarillas: seis magistrados y una magistrada

El exministro José Luis Ábalos, el exasesor ministerial Koldo García y el empresario Víctor de Aldama - EUROPA PRESS

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo ha comunicado este miércoles la composición del tribunal que juzgará al exministro José Luis Ábalos, el exasesor ministerial Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia, que estará formado por seis magistrados y una magistrada.

Según una providencia recogida por Europa Press, los magistrados que celebrarán el juicio, previsto para los próximos meses, serán el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, y Manuel Marchena, Andrés Palomo, Ana Ferrer, Eduardo de Porres, Julián Sánchez Melgar y Javier Hernández.

El magistrado instructor de la causa, Leopoldo Puente, acordó procesar a Ábalos, Koldo y Aldama al considerar que "se concertaron" para aprovechar la condición del entonces ministro y su "influencia" para "beneficiarse económicamente de la adjudicación de contratos que pudieran realizarse en el ámbito de la Administración Pública, así como para aprovechar en su beneficio económico cuantas oportunidades se les pudieran presentar de hacerlo valiéndose de dicha valiosa influencia".

Puente también decidió el pasado 27 de noviembre la entrada en prisión provisional de Ábalos y Koldo por riesgo "extremo" de fuga ante la proximidad del juicio.

La Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y siete años para Aldama. Por su parte, las acusaciones populares, lideradas por el PP, reclaman 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario solicitan la misma pena que el Ministerio Público.