Trillo pide a Feijóo no "pelear" con Vox y entenderse ante las elecciones: "Lo contrario sería trágico para el PP"

Ve "obligado" que Sánchez comparezca en la comisión del 'caso Koldo' y "se explique": "Ya lo hará si no el Tribunal Supremo"

MADRID, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ex ministro y ex presidente del Congreso, Federico Trillo, ha aconsejado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no "pelear" ni "entrar al trapo" con Vox, una formación con la que, a su juicio, debería buscar un entendimiento ante las próximas elecciones generales porque, lo contrario, "sería trágico" para España y para el Partido Popular.

Trillo, que acaba de publicar 'Memorias de anteayer' (Deusto) sobre la generación que refundó el centroderecha español para desbancar a Felipe González del Palacio de la Moncloa, sostiene que ahora un movimiento similar "puede resultar complicado, pero no más que entonces".

"Algunos líderes de los partidos que luego se integraron en el PP nuevo pusieron verde a Fraga la noche antes", exclama, para añadir que aquella "empresa era más difícil entonces que ahora", donde se ha producido "un proceso inverso".

En una entrevista concedida a Europa Press, Trillo ha explicado que Vox es "un hijo desgajado del PP". "Son hijos pródigos y creo que lo que procede es que, si tanto les preocupa España, que pongan a España por encima de sus consideraciones personales o de sus consideraciones de partido", ha dicho, para añadir que el "objetivo común" debe ser "echar al PSOE como sea" del Gobierno.

En cuanto a si esa negociación con Vox debería ser similar a la que se fraguó en 1983 entre Alianza Popular y el Partido Demócrata Liberal, entre otros, para impulsar la 'Coalición Popular', Trillo ha replicado: "Podría ser en coalición, podría ser sin coalición, pero en todo caso con luz y taquígrafos".

RECRIMINA A VOX QUE SE DEDIQUE A "ZANCADILLEAR" AL PP

A su entender, "si se explican las cosas, las diferencias y las analogías públicamente, el ciudadano tiene más libertad de voto y por tanto puede elegir entre una u otra opción". "No se espante nadie de tener que negociar abiertamente con Vox lo que nos une y lo que nos separa y el pueblo decidirá dar los votos. Y el que más votos tenga, que yo deseo que sea del PP, que forme gobierno", ha manifestado.

Eso sí, Trillo ha echado en cara al partido de Santiago Abascal que se dedique a hacer "oposición" a Alberto Núñez Feijóo cuando el PSOE está "dejando en ruinas el edificio constitucional y la transición política". "No hay por qué dedicarse a zancadillear desde Vox al PP", ha enfatizado.

En cuanto a si ha trasladado esta propuesta de entendimiento con Vox a Feijóo y la cúpula del PP, Trillo ha señalado que la dirección del PP "lee la prensa" y él tiene "una relación excelente" con el presidente del PP, al que traslada lo que piensa. "Además tiene la amabilidad de responderme siempre", ha destacado.

Trillo ha indicado que también se lo ha trasladado a Santiago Abascal, que "reconoce que es verdad", ya que ese "entendimiento" entre ambas formaciones es "absolutamente prioritario". "Lo contrario sería trágico para España y también, ya lo advierto, para el Partido Popular", ha avisado.

El ex ministro, que también considera un "exceso" que cargos 'populares' hablen de una pinza de PSOE y Vox contra el PP, ha insistido en que "lo primero que tiene que haber es disposición al diálogo y generosidad por ambas partes".

PIDE A FEIJÓO MÁS INICIATIVAS Y DAR VISIBILIDAD A SU EQUIPO

Ante el crecimiento de Vox que recogen las encuestas y qué puede hacer Feijóo para frenarlo, Trillo ha señalado que el líder el PP tiene que "dedicarse a hablar de lo suyo" como, a su juicio, ha hecho "magníficamente en el tema de la inmigración". "No tiene que ocuparse Feijóo de contradecir ni de pelear con Vox. Sería entrar al trapo, sería un grave error", ha avisado.

Sobre la labor de oposición que ejerce el PP de Feijóo, el ex ministro de Defensa considera que "siguen faltando iniciativas, como la lista de leyes que hay que derogar y modificar", así como "alternativas concretas".

"En cuanto al equipo alternativo, no lo veo por ninguna parte", ha afirmado, para señalar que él desconoce quienes son los responsables de área y que en su época "todo el mundo sabía" que él era el titular de Justicia del PP, Rodrigo Rato el de Economía y Mayor Oreja la persona encargada de los temas de Interior.

En su opinión, había "un equipo bien coordinado por un excelente director de juego que era Aznar". "Ahora tienen el director de juego lo que tienen es que ponerle cara y ojos a cada una de las áreas para que la gente tenga un referente", ha afirmado.

COMPARECENCIA DE SÁNCHEZ EN EL SENADO, "UNA NECESIDAD COHERENTE"

Trillo considera que la decisión de Feijóo de citar a Sánchez en la comisión de investigación del Senado sobre 'el caso Koldo' es una "necesidad coherente", dado que sin el jefe del Ejecutivo "no habrían sido pensables algunos de los delitos que se imputan a su mujer, a su hermano o a los dos secretarios de Organización". A su entender, "es obligado" que Sánchez vaya a esa comisión y "se explique". "Ya lo hará si no el Tribunal Supremo. Ya lo verán", ha advertido.

Al ser preguntado si cree que Pedro Sánchez puede acabar sentado en el banquillo, Trillo ha señalado que "el juez y la Audiencia han ratificado que Sánchez es el centro de todos los radios y, por tanto, tiene que responder".

"Si no lo hace pronto, ese círculo se irá cerrando en torno a él, como ya se está cerrando con la consolidación de las causas en torno a su mujer, incluido al fiscal general, y le irán arrastrando en su caída", ha apostillado. Así, ha indicado que si Pedro Sánchez no disuelve el Parlamento y "se queda, tendrá cada vez más cerrado ese círculo y terminará ante los tribunales sin ningún género de dudas".

Según Trillo, los españoles "tienen que decidir" y deberían hacerlo "cuanto antes porque su libertad está en juego". "Si de verdad lo que quieren es ser gobernados por una panda de corruptos, que sigan votando a Sánchez", ha apostillado.

LA AMNISTÍA

Después de que esta semana el Tribunal Constitucional haya asegurado que la malversación se puede amnistiar pero haya guardado silencio sobre su aplicación al expresidente catalán Carles Puigdemont, Trillo ha dicho que "menos mal que se han abstenido de lo segundo porque ya solo les falta prejuzgar las decisiones del Tribunal Supremo, ya que han entrado en un camino absolutamente inconstitucional, que es juzgar las decisiones del TS y cambiarlas sin haber tenido ni ante sí el juicio oral y las pruebas".

Trillo, que es jurista, ha resaltado que se trata de "una vía absolutamente rechazada por el constituyente", dado que "no es el papel que corresponde al Constitucional". "Por lo menos en este caso se han abstenido de la aplicación que le corresponde al Tribunal Supremo", ha declarado, para afirmar que la amnistía "es rotundamente inconstitucional".

El ex ministro ha recalcado que "eso lo saben en Europa" y lo están "investigando". En su opinión, Sánchez promueve esa amnistía a los líderes del 'procés' porque "está cambiando el régimen político como fraude de la Constitución y amnistiando a quienes han sido sus mayores defraudadores".

A su entender, lo "prudente" habría sido que el TC esperase a que el Tribunal de Justicia europeo (TJUE) se pronunciara sobre la amnistía. "Pero han decidido tirar por la vía del medio porque pensarán que es lo que más favorece a Sánchez", ha manifestado.

Al ser preguntado si ve viable que Carlos Mazón repita como candidato a la Presidencia de la Generalitat, Trillo ha dicho que está "haciendo esfuerzos muy considerables" por la reconstrucción tras la dana. "Cuando llegue el momento de las elecciones, el PP tendrá que tomar la decisión", ha finalizado.