El TS se declara no competente para juzgar a Marta Rovira por el 'procés' y manda su caso a la Audiencia de Barcelona

Archivo - Marta Rovirainterviene durante el acto de recibimiento tras el archivo del caso Tsunami, en los Jardins de la Rectoria, a 12 de julio de 2024, en Cantallops, Girona, Catalunya (España). - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo (TS) se ha declarado no competente para juzgar por un presunto delito de desobediencia en el marco del 'procés' a la exsecretaria general de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) Marta Rovira y ha remitido su caso a la Audiencia Provincial de Barcelona.

Así lo ha decidido la Sala de lo Penal en un auto, recogido por Europa Press, en el que indica que "dado que la procesada no tiene aforamiento alguno" el Supremo "ha perdido su competencia".

Por ello, el tribunal confirma el auto de conclusión del sumario y procede a "declinar la competencia a favor de la Audiencia Provincial de Barcelona, órgano competente y al que se remitirá el testimonio de particulares correspondiente".

Rovira permaneció huida en Suiza seis años y el juez instructor del 'procés', Pablo Llarena, mantuvo hasta julio de 2024 una orden de detención nacional en su contra para poder recibir su declaración indagatoria y concluir sumario.

La dirigente de ERC también estuvo investigada en la Audiencia Nacional por su presunta implicación en 'Tsunami Democràtic', la plataforma a la que se achacan los disturbios posteriores a la sentencia que condenó a los líderes independentistas.