El TS pregunta a las partes sobre la petición de Torres y Armengol para testificar por escrito en el juicio a Ábalos

Archivo - El ministro Ángel Víctor Torres y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, en la sede de la Delegación de Economía y Hacienda, a 25 de julio de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo (TS) ha consultado a las partes tras la petición del ministro Ángel Víctor Torres y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, para declarar por escrito como testigos en el juicio contra el exministro José Luis Ábalos por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.

A través de una providencia, recogida por Europa Press, los magistrados que juzgarán a Ábalos, al exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama dan tres días de plazo a las partes personadas para que se pronuncien sobre esa solicitud.

Tanto Torres como Armengol alegaron su condición de expresidentes autonómicos --de Canarias y Baleares, respectivamente--, así como sus actuales cargos, para tratar de quedar exentos por ley de la obligación de acudir a declarar de manera presencial en el juicio y poder contestar por escrito a las preguntas que les remitan.

Por ello, el alto tribunal pregunta a las partes --defensas y acusaciones-- "sobre si el testimonio que ha sido declarado pertinente tiene relación con el ejercicio del cargo". "Y, en su caso, el contenido sobre el que deberá versar el informe al que se refiere la norma invocada", agrega.

En el calendario del juicio está previsto que Torres y Armengol testifiquen el próximo 22 de abril sobre la adjudicación de contratos de mascarillas cuando eran presidentes de Canarias y Baleares a la empresa Soluciones de Gestión, presunto epicentro de la trama.