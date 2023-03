El TSJC juzgará el 29 de marzo a una consejera catalana por presunta desobediencia por el 1-O

BARCELONA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha citado a declarar a la consellera de Acción Exterior y Unión Europea de la Generalitat, Meritxell Serret, el próximo 29 de marzo a las 10 horas por presunta desobediencia, ha informado en un auto consultado por Europa Press este viernes.

El tribunal ha admitido las diligencias de prueba solicitadas por el Ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado, la acusación popular ejercida por Vox y la defensa de Serret, y ha pedido que se fijara la celebración del juicio.

En el señalamiento, consultado por Europa Press, el TSJC ha explicado que el juicio oral se celebrará en la Sala de Vistas del tribunal.

En un apunte de Twitter recogido por Europa Press, Serret ha dicho: "Me han anunciado que el 29 de marzo se me juzgará como miembro del Govern que organizó el 1-O. La represión no me para y sigo haciendo política y defendiendo el proyecto republicano e independentista".

"Estamos aquí para ser útiles a la ciudadanía y para construir una Cataluña más libre", ha defendido la consellera, que volvió de Bélgica en marzo de 2021 y compareció voluntariamente en el Tribunal Supremo (TS).