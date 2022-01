Tudanca sostiene que la España Vaciada es un movimiento "útil" y que pueden ser "aliados"

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PSOE a la presidencia de Castilla y León, Luis Tudanca, ha señalado que el movimiento de la España Vaciada es "útil" y que pueden ser "aliados", pero que es "muy heterogéneo" ya que en algunas ciudadades castellanoleonesas está conformado por exmiembros de Ciudadanos.

"El movimiento ha sido útil y ha hecho visible una reivindicación (la despoblación). Por tanto, lo entiendo y lo comprendo, especialmente en mi comunidad, donde sufrimos despoblación", ha explicado Tudanca este miércoles en el desayuno 'Forum Europa', al que también han asistido la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños y la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.

Al respecto, ha manifestado que la España Vaciada --que ha presentado su candidatura en Burgos, Palencia, Salamanca, Valladolid y Soria ('Soria ¡YA!)--, son partidos "bienvenidos" si apuestan por "cambiar las cosas en Castilla y León".

"A mí no me va a asustar ni preocupar que haya más participación. Así que bienvenidas son. Me parece que pueden ser un aliado si apuestan por cambiar las cosas en CyL", ha recalcado Tudanca.

Eso sí, ha precisado, que este movimiento le parece "muy heterogéneo" ya que, ha continuado, en Valladolid esta candidatura está "conformada por 14 exmiembros de Ciudadanos". "No me parece que representen ni mucha novedad ni mucha revolución", ha proclamado.

"Confío que seamos capaces de entendernos, para que ese Gobierno de cambio llegue", ha apostillado.