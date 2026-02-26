La UCO apunta a Pardo de Vera en la contratación de mascarillas y revela que aconsejó abogada a Ábalos: "Mal no vendrá"

Archivo - La expresidenta de Adif y ex secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera Posada, durante su comparecencia ante la comisión de Investigación sobre el ‘caso Koldo’, en el Senado, a 29 de mayo de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha destacado la "intervención" de la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera en la contratación de la empresa epicentro de la presunta trama de mascarillas y que recomendó al exministro José Luis Ábalos una abogada nada más estallar el 'caso Koldo': "Espera tu llamada, mal no vendrá".

En un oficio, al que ha tenido acceso Europa Press, los investigadores comunican al juez instructor del 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional que "han identificado nuevas comunicaciones que amplían lo previamente informado en relación con la contratación de Soluciones de Gestión y la intervención en dicho proceso de Pardo de Vera", investigada en esta causa.

Y aportan una serie de mensajes que "permite inferir" que Koldo García, el exasesor de Ábalos, intervino en la selección de esa empresa y que, "a través de Pardo de Vera, la contratación se habría hecho efectiva en el organismo que esta presidía".

"Está todo firmado, déjame ver, preguntar. Me han dicho que está todo ok y que se lo ha confirmado la empresa", escribió Pardo de Vera el 27 de marzo de 2020 a Koldo, de acuerdo con los mensajes.

Así le informaba --según los agentes-- de que "le habían confirmado que toda la documentación estaba correcta" y en respuesta a otros mensajes del entonces asesor: "Solo falta eso para que consignáis el dinero en la cuenta".

En este sentido, la UCO indica que Koldo facilitó a Pardo de Vera el contacto de Íñigo Rotaeche --titular mayoritario del capital social de Soluciones de Gestión-- y le trasladó cuestiones relacionadas con el cumplimiento del contrato.

ÁBALOS: "NO ESTOY INVESTIGADO QUE SEPA"

Los agentes también apuntan en el oficio que, horas más tarde de declarar como testigo ante la Guardia Civil el 21 de febrero de 2024, un día después de la detención de Koldo y otros imputados, Pardo de Vera se puso en contacto con Ábalos y le "facilitó el contacto" de una "abogada especializada en materia penal".

"No estoy en la investigación que se sepa", respondió Ábalos "mostrando sorpresa", a juicio de los agentes. "Espera que le llames, para ti, sí", le dijo Pardo de Vera.

Y llaman la atención sobre que al analizar los dispositivos electrónicos intervenidos a Pardo de Vera, "parte del contenido correspondiente al periodo temporal de los hechos investigados habría sido eliminado".