La UCO realiza registros en empresas vinculadas a Servinabar y realiza una tercera detención en la trama Leire

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está realizando este jueves varios registros en empresas vinculadas a Servinabar en el marco de la investigación abierta en la Audiencia Nacional en la que fueron arrestados ayer la exmilitante del PSOE Leire Díez y el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández por presuntas irregularidades en contrataciones públicas.

Fuentes de la investigación han confirmado a Europa Press que los registros se están practicando en Madrid, Sevilla y Zaragoza y están relacionados con empresas vinculadas a Servinabar, la mercantil que --según las pesquisas de la UCO-- está vinculada al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Las citadas fuentes han añadido que no hay previstos detenidos en esta nueva fase de las diligencias del Instituto Armado. Con todo, han precisado que ayer miércoles se realizó una tercera detención en Vizcaya, que se suma a la de Díez y Fernández.

Cabe recordar que los detenidos pueden pasar a disposición judicial en un plazo máximo de 72 horas, por lo que deberán comparecer ante la Audiencia Nacional entre este jueves y el sábado. Será entonces cuando el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Antonio Piña, decida si les envía a prisión provisional o si les deja en libertad con o sin medidas cautelares.

Los registros y las detenciones forman parte de una operación en marcha que mantienen los agentes de la UCO por orden del juez, en el marco de una causa impulsada por la Fiscalía Anticorrupción que permanece bajo secreto de sumario.