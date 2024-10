La UCO señala que Ábalos informó a Sánchez de la visita de Delcy Rodríguez y que el presidente "no pone pegas"

Aldama y Delcy trataron sobre la compraventa de 104 barras de oro por valor de 68 millones de dolares

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ex ministro de Transportes José Luis Ábalos informó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que la entonces la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, haría una visita privada a España y que le había pedido verse "discretamente", así como de que el jefe del Ejecutivo no puso "pegas", según recoge un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil referido al 'caso Koldo' y al que ha tenido acceso Europa Press.

"Y para acabar de molestarte, la vicepresidenta de Venezuela viene en privado el lunes y quiere verme discretamente como continuación del encuentro que tuve con el ministro de comunicación (que es su hermano). La gestión que acordamos en favor de las empresas españolas ha permitido que Duro Felguera haya cobrado una importante deuda", reza el mensaje enviado por Ábalos a Sánchez, del que consta una captura de pantalla en el informe de la UCO.

El Instituto Armado explica que no consta que esa empresa llegara a cobrar nada. La UCO, además, señala que Ábalos remitió a su entonces asesor personal, Koldo García, esta captura de pantalla en la cual "el ex ministro se ponía en contacto con el presidente del Gobierno".

"De esta forma, Ábalos informa al presidente de la realización de la visita referida, poniendo en valor que se estaría consiguiendo el cobro de deudas de empresas españolas en Venezuela", resume la UCO.

Tras el envío de esta captura de pantalla, Koldo contesta: "Cuánto te quiero", a lo que Ábalos responde: "Ya ves que no me ha dicho nada pero al menos no pone pegas".

De esta manera, indica la UCO, "se aprecia, cómo a través de Ábalos, este obtuvo el beneplácito del presidente del Gobierno para la visita de Delcy".

LAS LABORES DE INTERMEDIACIÓN

En el informe de la UCO se recoge que durante la permanencia de Ábalos y Koldo García en el Ministerio, el presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, realizó "habitualmente" diversas actividades como "labores de intermediación entre España y Venezuela, presentación de oportunidades de negocio, requerimientos para la entrada y circulación por territorio español de personas extranjeras y nacionales durante la pandemia o la adjudicación de contratos públicos a favor de terceras empresas".

Esto, asevera el informe, repercutió positivamente en su beneficio económico, y de hecho, la Benemérita recoge hechos que arrancan tiempo antes a los contratos de mascarillas investigados en el 'caso Koldo'.

Así, por ejemplo, recoge que tan solo tres meses después de que Ábalos tomara posesión de su cargo como ministro, Aldama organizó una reunión a la que asistiría él mismo como consejero de Globalia, el exministro y el gobernador de la región mexicana de Oaxaca, Pedro Murat, para hablar de una línea directa de Air Europa entre Oaxaca y España.

Aldama, dice la UCO, tenía una red de contactos amplia en América, "con personalidades del más alto nivel político, empresarial y social", y resalta su "estrecha relación" con Delcy Rodríguez que le valió "asumir labores de intermediación en el ámbito internacional".

LA REUNIÓN DE SÁNCHEZ CON LEOPOLDO LÓPEZ

De hecho, en su labor para Globalia para lograr cobrar la deuda de 200 millones que reclamaba a Venezuela, existe, indica la UCO, una carta del Gobierno venezolano en el que se le cita como representante de Globalia.

"Ejerció de interlocutor entre España y Venezuela, teniendo como interlocutores a Ábalos y Delcy", explican los agentes que recogen varios mensajes de Aldama con la vicepresidenta.

Para contextualizar el nivel de representación que tenía Aldama, explica que en octubre de 2020 éste envía un mensaje a Delcy Rodríguez para trasladarle un mensaje "del jefe" en relación a la reunión del opositor venezolano Leopoldo López con Pedro Sánchez en la sede del PSOE.

"Ha sido en Ferraz como secretario general, no en Moncloa como presidente, esto es importante que lo sepáis y entendáis. Besos.", explicaba Aldama sobre esa reunión que se produce a la llegada de López a España tras huir de Venezuela a través e Colombia.

104 BARRAS DE ORO

En este punto, la UCO subraya que Aldama y Delcy Rodríguez trataron "asuntos de gran sensibilidad" para ambos, incluido temas ligados con la compraventa de oro venezolano.

Sobre ese tema, la Guardia Civil indica que en el ordenador portátil requisado a Aldama hallaron una fotografía de un contrato de compraventa en el que el Fondo de Desarrollo Nacional de Venezuela (FONDEN) --dependiente del Gobierno venezolano-- ofrece 104 barras de oro a Bancasa SA por valor de 68,4 millones de dólares.

Eso contrato tenía fecha de 27 de diciembre de 2019 y en su cláusula cuarta estipulaba que "la entrega del oro ha de realizarse entre el 27 de diciembre de 2019 y el 6 de enero de 2020".

Ese contrato , dice la UCO, fue objeto de varios mensajes entre Delcy Rodríguez y Aldama el 28 de diciembre de ese año, y añade que se enviaron una captura de pantalla y 'pdf' con un plan de vuelo con origen Moscú el día 1 de enero de 2020 y destino Caracas el día 3, a través de Zambia.

También hacen mención a un mensaje de Aldama dirigido a la vicepresidenta: "No te dije es lo amarillo ya está todo listo y el jueves sale para ya los 350". La UCO considera que el conseguidor puede referirse al oro, que saldría el 2 de enero de 2020 de acuerdo con el plan de vuelo reseñado.

LA VISITA FALLIDA

La Benemérita asevera, por otro lado, que incluso Aldama buscó usar la visita de Delcy Rodríguez a España en 2020 --visita fallida-- para interés propio y de sus negocios. La UCO indica que el empresario hasta redactó una carta que luego envió a Koldo García, y que estaba escrita como si fuera del puño y letra del ministro Ábalos, invitando a la vicepresidenta a venir a España para estrechar relaciones con el nuevo Gobierno.

Aldama también elaboró la agenda de Delcy Rodríguez para esa visita, que incluía una reunión con el ministro Ábalos así como reuniones con empresarios próximos a él, con un responsable de Duro Felguera, con el empresario Juan Carlos Cueto --también investigado-- e incluso una "cena en casa con todos y sorpresa".

Por otro lado, la UCO recoge también que el contacto de Delcy y Aldama fue tan estrecho para esa visita porque hasta pactaron la excusa con la que volaría a España: "Fitur y un viaje privado médico". Koldo habría sido consultado por el empresario y le habría indicado que mejor usar la opción de "Fitur".