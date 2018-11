UDC no dificultará un acuerdo con ERC si depende de poner fecha a la consulta

Actualizado 10/12/2012 16:09:07 CET

Ve asumible recuperar Sucesiones e insinúa que Duran también recomendará consellers

BARCELONA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de UDC, Marta Llorens, ha asegurado este lunes que los democristianos no dificultarán la posibilidad de llegar a un acuerdo entre CiU y ERC por la cuestión de establecer una fecha o no a la consulta soberanista.

"No será por UDC que no se cierre un acuerdo de estabilidad parlamentaria por fijar o no una fecha", ha destacado en rueda de prensa tras el comité de gobierno de UDC, al que Josep Antoni Duran no ha podido acudir por estar en Madrid, aunque ha añadido la importancia de dar estabilidad parlamentaria al próximo Govern y aprobar los Presupuestos de 2013 para poder sacar adelante la consulta.

Sobre si son partidarios de recuperar el último tramo del impuesto de Sucesiones y dejarlo como lo estableció el tripartito, Llorens ha destacado que prefieren no hacerlo, pero que están dispuestos a asumirlo aunque supone un incremento de ingresos "francamente bajo en términos absolutos".

Ante las exigencias de los republicanos, la portavoz de UDC ha reclamado no presionar aún más a las clases medias, que ya están "suficientemente empobrecidas".

También ha avalado que el presidente de ERC, Oriol Junqueras, pueda aconsejar sobre el nombre de futuros consellers porque "todos los consejos son bienvenidos", y dejando entrever que Duran también lo hará.

"Seguro que Duran también tendrá consejos para dar", ha remarcado Llorens, pese a explicitar que la responsabilidad final recaerá en el presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas.

Llorens se ha mostrado optimista respecto a las posibilidades de que CiU y ERC lleguen a un acuerdo en breve y sellarlo antes de Navidad.