Unidas Podemos busca apoyos en el Congreso para condenar el ataque de Vox a Montero

Oramas apela a las diputadas de Vox recalcando que no están ahí por sus maridos: "Esto es una línea roja que no puede volver a pasar"

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unidas Podemos esta sondeando a otros grupos parlamentarios del Congreso para acordar un escrito destinado a censurar la última bronca protagonizada por Vox en el hemiciclo y pedir medidas a la mesa de la Cámara para intentar que no se repitan estos episodios.

El detonante fue el ataque de la diputada de Vox Carla Toscano a la ministra de Igualdad, Irene Montero, de quien dijo que "su único mérito es haber estudiado a fondo a Pablo Iglesias", fundador de Podemos y su pareja.

Esa frase provocó este miércoles una monumental bronca en el Pleno del Congreso y diputados de todos los demás grupos han criticado la actuación de la representante de Vox. La polémica ha continuado al día siguiente y ahora se busca escenificar el malestar por ese tipo de recursos retóricos que la propia presidenta del Congreso, Meritxell Batet, tachó de "excesivos".

UN ANTES Y UN DESPUÉS

Según Jaume Asens, presidente del grupo de Unidas Podemos, lo ocurrido es "la expresión gráfica del machismo" y "una indecencia" que "no debería repetirse nunca más". "Se pasaron muchas fronteras de la inmoralidad y tiene que ser un punto y aparte en este Congreso"", ha declarado en los pasillos del Congreso.

En el pleno de este jueves, la portavoz de Coalición Canaria, Ana Oramas, ha tachado de "infamia" que se ataque a una mujer por su pareja: "Gracias a Dios, las mujeres en España somos lo que somos y no en función de con quién nos acostemos o a quien amemos. Tampoco ustedes --ha espetado a las diputadas de Vox--. Eso es una línea roja que no puede volver a pasar aquí. Las fuerzas de este país debemos cerrar filas para que esto no vuelva a pasar".

Para Íñigo Errejón, de Más País, se puede criticar, estar en contra, combatir muy duramente con ideas, pero lo que se dijo fue por ser mujer y por su pareja, y eso es ruin y miserable". "No debería tener cabida", ha sentenciado en rueda de prensa, elogiando que también el PP se desmarcara del estilo de Vox.

BALDOVÍ HABRÍA EXPULSADO A CARLA TOSCANO

Joan Baldoví, de Compromís, reconoce que, si hubiera estado en la presidencia del Congreso, habría expulsado a la diputada de Vox: "Esto no se puede volver a consentir. Cuando uno pierde el respeto a otra persona de la manera que se perdió el respeto ayer, yo habría echado a ese diputado que pierde la educación y los modales", ha dicho en la misma rueda de prensa. "Si dejamos que esto se normalice en cada sesión, esto se hace absolutamente irrespirable --avisa--. Todo no vale".

El portavoz el Ciudadanos, Edmundo Bal, que lamenta que el Congreso se convierta en un "gallinero" o un "patio de colegio", admite que no tendría problema es suscribir el escrito siempre que no incluya "exabruptos": "Si los términos son razonables, sin exabruptos y exageraciones en los que a veces incurre Podemos, no habrá ningún problema".

Para el socialista Patxi López, el episodio del hemiciclo fue "lamentable" y avisó de que se está llegando "a unos límites de insultos y descalificaciones" que lleva a "antipolítica". "Algunos han cruzado todas las líneas de la decencia", sostiene.